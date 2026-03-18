Η θαλασσοταραχή γέμισε τη θάλασσα με λαβράκια και τσιπούρες

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία του περασμένου Σαββατοκύριακου στις ιχθυοκαλλιέργειες στο Λιοπέτρι, με ζημιές τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στην παραγωγή. Οι δυνατοί άνεμοι και η έντονη θαλασσοταραχή χτύπησαν τα κλουβιά, με αποτέλεσμα να διαφύγουν στη θάλασσα λαβράκια και τσιπούρες, κυρίως μικρού μεγέθους.



Όπως ανέφεραν στο politis.com.cy άνθρωποι του κλάδου, πρόκειται για ψάρια που δεν είχαν ακόμη φτάσει στο εμπορικό στάδιο, με το βάρος τους να κυμαίνεται από περίπου 300 γραμμάρια μέχρι και ένα κιλό.

Η εξέλιξη αυτή έφερε άμεση κινητοποίηση στην περιοχή, με ψαράδες να σπεύδουν από νωρίς σήμερα (18/3) στα σημεία όπου εμφανίζονταν τα κοπάδια. Ήδη από χθες αλιεύθηκε μέρος των ψαριών, χωρίς όμως να καταγράφονται ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες συνολικά, σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Παρά τη σχετική κινητικότητα και τη μερική ανάκτηση ψαριών, οι ζημιές για τους ιχθυοκαλλιεργητές παραμένουν σημαντικές. Πέρα από την απώλεια παραγωγής, έχουν προκληθεί και φθορές στις υποδομές, οι οποίες θα χρειαστούν άμεση αποκατάσταση.

Προβληματισμός

Η τσιπούρα και το λαβράκι είναι από τα πιο αγαπημένα ψάρια για τους ψαράδες, ειδικά όταν «τσιμπάνε» εύκολα. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή έφερε και αντιδράσεις. Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν τα όρια, ούτε ως προς το μέγεθος ούτε ως προς την ποσότητα, σε μια περίοδο που τα αποθέματα είναι ήδη περιορισμένα.

Άνθρωποι του κλάδου μας επισήμαναν ότι μπορεί τα συγκεκριμένα ψάρια να μην αποτελούν το απόλυτο τρόπαιο, όμως προσφέρουν μια απολαυστική εμπειρία στη θάλασσα. Την ίδια ώρα, τόνισαν πως η υπευθυνότητα είναι απαραίτητη. «Λίγος σεβασμός στα όρια και να αφήνουμε τα μικρά ψάρια πίσω στη θάλασσα είναι το πιο σημαντικό, για να υπάρχει ψάρι και αύριο».

Η εικόνα από το Τμήμα Αλιείας

Από πλευράς του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, μας επισημάνθηκε ότι οι απώλειες σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται αναμενόμενες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της θαλασσοταραχής. «Παρόμοια περιστατικά δεν αποκλείεται να έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές όπου λειτουργούν μονάδες υδατοκαλλιέργειας» μας αναφέρθηκε.