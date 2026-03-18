Επίσκεψη Φυτιρή στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στο λιμάνι Λεμεσού - Συμβολική η παρουσία του στην Κύπρο (φώτος)

Επίσκεψη στη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της Λεμεσού, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής.

Κατά την επίσκεψη, παρόντες ήταν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Α’ και η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Φυτιρής εξέφρασε την τιμή και τη συγκίνησή του για την παρουσία του στο πλοίο, αναδεικνύοντας τη συμβολική σημασία της φρεγάτας και τον ρόλο της στη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και τα πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού Ελλάδας για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα ασφάλειας.







Αυτούσια η δήλωση του Υπουργού:

Με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση επισκέπτομαι τη φρεγάτα “ΚΙΜΩΝ”, η οποία φέρει ένα όνομα βαριάς ιστορικής και συμβολικής σημασίας για τον Ελληνισμό και τη θάλασσα.

Ο Κίμων, που συνέδεσε τη δράση του με την ασφάλεια και την ελευθερία της Κύπρου, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο στρατηγικής διορατικότητας και ναυτικής ισχύος.

Σήμερα, το πλοίο που φέρει το όνομά του συνεχίζει αυτή την παράδοση, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου Ως Έλλην Κύπριος Υπουργός, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τα πληρώματα των Πολεμικών πλοίων του ΠΝ για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν καθημερινά.

Ως παλαιός αξιωματικός του Ναυτικού, αισθάνομαι υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση, βλέποντας να παραμένουν ζωντανές οι αξίες που διαμορφώνουν τους Αξιωματικούς του Ναυτικού: Τιμή, πειθαρχία, αδελφικότητα και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή.

Ο Ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι υπηρετείτε με ήθος και αποφασιστικότητα.Καλά ταξίδια, ήρεμες θάλασσες και πάντα επιτυχίες στην αποστολή σας