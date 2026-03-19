Τυγχάνει αξιολόγησης από το Αρχηγείο Αστυνομίας το νέο υλικό για την υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του Φαίδωνος

Τυγχάνει αξιολόγησης από την ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας το νέο υλικό που παραλήφθηκε χτες για την φερόμενη υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του εν αργία Δημάρχου Πάφου.

Σε σχέση με την υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και το νέο υλικό που παραλήφθηκε, πηγές από την Νομική Υπηρεσία αναφέρουν πως εάν κρίνει η Αστυνομία ότι υπάρχει κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω ποινικής διερεύνησης τότε ο φάκελος θα μεταβιβαστεί από το Αρχηγείο στην Νομική Υπηρεσία για μελέτη με τα νέα στοιχεία που πιθανό να έχουν προκύψει.

Όσον αφορά την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση βιασμού, η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Μαρίνα Χριστοδουλίδου ανέφερε πως αναμένεται η καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρθηκε από την Νομική Υπηρεσία, το κατηγορητήριο γίνεται από την Νομική Υπηρεσία όταν η υπόθεση παραπεμφθεί σε Κακουργιοδικείο. Στο παρών στάδιο μια υπόθεση πριν παραπεμφθεί σε Κακουργιοδικείο για εκδίκαση της πάει πρώτα στο Επαρχιακό Δικαστήριο. Στο Επαρχιακό το κατηγορητήριο ετοιμάζεται από την Αστυνομία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Σημειώνεται πως η ενοχή ή η αθωότητα ενός προσώπου κρίνεται ενώπιον Δικαστηρίου και για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.