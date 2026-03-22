Κατεχόμενα: Ρεκόρ πωλήσεων οχημάτων τα τελευταία 3 χρόνια, λέει η «Κίπρις»

Τα τελευταία τρια χρόνια σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων στα κατεχόμενα, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της "Κίπρις", που επικαλείται στοιχεία από "τμήμα" του ψευδοκράτους. Όπως αναφέρεται, το 2025 ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους αυξήθηκε κατά 86.131 σε σύγκριση με το 2022, φτάνοντας στα 447.592.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι τα στοιχεία των τελευταίων τριών ετών έδειξαν ότι ο αριθμός των οχημάτων αυξήθηκε κατά 25-30 χιλιάδες κάθε χρόνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 2025, ο αριθμός αυτός έσπασε ρεκόρ φτάνοντας τα 31.295 για πρώτη φορά. Η ετήσια αύξηση στον αριθμό των οχημάτων από το 2022 είναι περίπου 7%.

Το 2025, ενώ οι πωλήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 18-21% σε σύγκριση με το 2022, σημειώθηκε ρεκόρ στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, προστίθεται. Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων, που ήταν 348 το 2022, αυξήθηκε σε 2.254 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 547%. Οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 977%, από 1.270 σε 13.674.

Το 2022 ο αριθμός των οχημάτων ήταν 361.461, το 2023 388.360, το 2024 416.297 και 447.592 το 2025.

Μάλιστα η εφημερίδα σημειώνει ότι ο αριθμός των οχημάτων που ήταν 425.754 στα τέλη Απριλίου του περασμένου έτους, αυξήθηκε σε 435.347 στα τέλη Αυγούστου, 9.593 σε μόλις 4 μήνες

Από τα οχήματα που κυκλοφορούν στα κατεχόμενα σήμερα, 300.046 ήταν μεταχειρισμένα, ενώ 122.405 ήταν καινούργια.

Μεταξύ 2022 και 2025, ο αριθμός των βενζινοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε από 239.759 σε 283.320, σημειώνοντας αύξηση 18,2%, ο αριθμός των πετρελαιοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε από 122.215 σε 148.044, με αύξηση 21,1%. Εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται η αύξηση στα ηλεκτρικά οχήματα που ήταν 348 το 2022, κι έφτασαν τα 2.254 στο τέλος του περασμένου έτους, αύξηση περίπου 547%.

Αυξητική τάση, αναφέρεται, έχει και η χρήση μοτοσικλετών κατά περίπου 16,7% κατά την ίδια τριετία. Ο αριθμός των μοτοσικλετών ήταν 35.394 το 2022, κι έφτασε τις 41.310 πέρυσι.

Πηγή: ΚΥΠΕ