Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
Κύπρος

Κατεχόμενα: Ρεκόρ πωλήσεων οχημάτων τα τελευταία 3 χρόνια, λέει η «Κίπρις»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο αριθμός των οχημάτων αυξήθηκε κατά 25-30 χιλιάδες κάθε χρόνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα τελευταία τρια χρόνια σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων στα κατεχόμενα, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της "Κίπρις", που επικαλείται στοιχεία από "τμήμα" του ψευδοκράτους. Όπως αναφέρεται, το 2025  ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους αυξήθηκε κατά 86.131 σε σύγκριση με το 2022, φτάνοντας στα 447.592.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι τα στοιχεία των τελευταίων τριών ετών έδειξαν ότι ο αριθμός των οχημάτων αυξήθηκε κατά 25-30 χιλιάδες κάθε χρόνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 2025, ο αριθμός αυτός έσπασε ρεκόρ φτάνοντας τα 31.295 για πρώτη φορά. Η ετήσια αύξηση στον αριθμό των οχημάτων από το 2022 είναι περίπου 7%.

Το 2025, ενώ οι πωλήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 18-21% σε σύγκριση με το 2022, σημειώθηκε ρεκόρ στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, προστίθεται. Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων, που ήταν 348 το 2022, αυξήθηκε σε 2.254 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 547%. Οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 977%, από 1.270 σε 13.674.

Το 2022 ο αριθμός των οχημάτων ήταν 361.461, το 2023 388.360, το 2024 416.297 και 447.592 το 2025.

Μάλιστα η εφημερίδα σημειώνει ότι ο αριθμός των οχημάτων που ήταν 425.754 στα τέλη Απριλίου του περασμένου έτους, αυξήθηκε σε 435.347 στα τέλη Αυγούστου, 9.593 σε μόλις 4 μήνες

Από τα οχήματα που κυκλοφορούν στα κατεχόμενα σήμερα, 300.046 ήταν μεταχειρισμένα, ενώ 122.405 ήταν καινούργια.

Μεταξύ 2022 και 2025, ο αριθμός των βενζινοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε από 239.759 σε 283.320, σημειώνοντας αύξηση 18,2%, ο αριθμός των πετρελαιοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε από 122.215 σε 148.044, με αύξηση 21,1%. Εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται η αύξηση στα ηλεκτρικά οχήματα που ήταν 348 το 2022, κι έφτασαν τα 2.254 στο τέλος του περασμένου έτους, αύξηση περίπου 547%.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στον αριθμό των υβριδικών οχημάτων σε ποσοστό 977%, φτάνοντας από 1.270 σε 13.674 μεταξύ 2022 και 2025.

Αυξητική τάση, αναφέρεται, έχει και η χρήση μοτοσικλετών κατά περίπου 16,7% κατά την ίδια τριετία. Ο αριθμός των μοτοσικλετών ήταν 35.394 το 2022, κι έφτασε τις 41.310 πέρυσι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΧΗΜΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

