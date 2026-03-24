Με 83 στο αλκοτέστ τράκαρε στη λεωφόρο Τσερίου – Χειροπέδες σε 41χρονο

Στη σύλληψη 41χρονου προχώρησε τα ξημερώματα η αστυνομία, έπειτα από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε στη λεωφόρο Τσερίου, στη Λευκωσία, με τον οδηγό να εντοπίζεται θετικός σε τελικό έλεγχο αλκοόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3:40 π.μ., ο 41χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Τσερίου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 45χρονη.

Από τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα υπέστησαν ελαφριές ζημιές, ενώ η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αφού έτυχε της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης, στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Η 45χρονη υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη. Αντίθετα, ο 41χρονος υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης και εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 83μg%, αντί 22μg% που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο.

Ο 41χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του, σε σχέση με τα αδικήματα που φέρεται να διέπραξε.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας.