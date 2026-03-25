Βάζουν τάξη στον καταδυτικό τουρισμό

Τάξη στις καταδύσεις για αναψυχή επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο του υφυπουργείου Τουρισμού το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί με την καινούργια σύνθεση του σώματος.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής με ασφάλεια και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και διασφάλισης των διαδικασιών που ακολουθούνται με ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου κίνδυνου ατυχήματος. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης διαδικασίες έρευνας και εξακρίβωσης με στόχο την απόδοση ευθύνης στην περίπτωση που υπάρξει ατύχημα κατά την κατάδυση αναψυχής.

Ρυθμίζεται επίσης, η αδειοδότηση των παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής. Στον ορισμό αυτό, περιλαμβάνονται τα καταδυτικά κέντρα, οι σχολές εκμάθησης κατάδυσης, οι εκπαιδευτές αυτόνομης κατάδυσης, οι αδειοδοτημένοι μεταφορείς δυτών διά θαλάσσης, (μέσω εγγεγραμμένου και εγκεκριμένου ακτοπλοϊκού ή άλλου αδειοδοτημένου σκάφους) και είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπά, που παρέχουν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω υπηρεσίες, στη βάση των διεθνών προτύπων ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, στους πάροχους υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής θα χορηγείται τριετής άδεια. Πρόσθετα, προβλέπεται την τήρηση μητρώου αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής, από το Υφυπουργείο Τουρισμού, η επιβολή ποινών σε όσους παρέχουν υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής, χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς και διαδικασίες έρευνας και εξακρίβωσης, με στόχο την απόδοση ευθύνης, σε περίπτωση ατυχήματος.

Μόνο με άδεια

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η παροχή υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής υπόκειται στη χορήγηση άδειας λειτουργίας από το Γενικό Διευθυντή. Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση, προωθεί, οργανώνει ή παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία καταδύσεων αναψυχής, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό διαθέτει έγκυρη άδεια λειτουργίας για τον σκοπό που εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή.

Η αίτηση για χορήγηση άδειας δύναται να υποβληθεί μόνο από πρόσωπα, που έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησής τους την παροχή υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής. Ο κάθε αιτητής, μαζί με το έντυπο αίτησης, καταβάλλει εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους διακοσίων ευρώ (€200), το οποίο δεν είναι επιστρεπτέο.

Ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει άδεια λειτουργίας για τις πιο κάτω κατηγορίες: (α) Καταδυτικά κέντρα, (β) σχολές εκμάθησης υποβρύχιας κατάδυσης, (γ) εκπαιδευτές καταδύσεων οι οποίοι λειτουργούν ως πάροχοι υπηρεσιών και δεν ανήκουν σε καταδυτικό κέντρο / σχολές εκμάθησης υποβρύχιας κατάδυσης και (δ) αδειοδοτημένο μεταφορέα δυτών διά θαλάσσης.

Προϋποθέσεις

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εφόσον ο αιτητής πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Διαθέτει εκπαιδευτές με τις σχετικές ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται από τους κανονισμούς και τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής. (β) διαθέτει αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών ως προς το εθνικό πρότυπο CYS EN ISO 24803 “Recreational Diving Services – Requirements for Recreational Diving Provider” με την εκάστοτε εν ισχύ έκδοση του προτύπου· (γ) διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση, για Ασφαλιστική Κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης για Επαγγελματική αμέλεια ή από άλλο οργανισμό που ασχολείται με παροχή ασφαλειών καταδύσεων, ως πάροχος υπηρεσιών, με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία ή διεθνώς αναγνωρισμένο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό που εδρεύει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· (δ) έχει προσκομίσει φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και αντίγραφο λευκού ποινικού μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης· (ε) διαθέτει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, ή, είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ, στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, καθώς επίσης εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών ως εταιρεία ή ως εμπορική επωνυμία, (στ) έχει προσκομίσει ιατρική βεβαίωση, η οποία θα είναι σύμφωνη με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται βάση του παρόντος Νόμου για όσα άτομα εμπλέκονται στις καταδυτικές δραστηριότητες. Δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για πάροχο υπηρεσιών, που είναι φυσικό πρόσωπο, όταν αυτός δεν συμμετέχει στην εκπαίδευση αυτοδυτών, αλλά μόνο του προσωπικού, το οποίο ενδέχεται να συμμετέχει στις καταδυτικές δραστηριότητες·

Επιτροπή για ατυχήματα

Για σοβαρά περιστατικά καταδυτικών ατυχημάτων τα οποία εμπίπτουν στις εργασίες των παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής και τα οποία κατά την απόλυτη κρίση του Γενικού Διευθυντή χρήζουν διερεύνησης, ο τελευταίος συγκροτεί Ειδική Επιτροπή τα μέλη της οποίας θα καθορίζονται ανάλογα με την περίπτωση. Η Ειδική Επιτροπή θα έχει την εξουσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού το οποίο τέθηκε ενώπιον της, τον καταλογισμό ευθύνης για το περιστατικό, καθώς επίσης και την προώθηση της υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης εφόσον από τη διερεύνηση προκύψει ότι υπήρξε ποινικό αδίκημα το οποίο δύναται να καταλογιστεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ποινές

Σε ότι αφορά στις ποινές, στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι, πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής, χωρίς άδεια λειτουργίας, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές. Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή, που προβλέπεται από τον Νόμο, το Δικαστήριο, με την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα, μπορεί κατά την κρίση του να διατάξει τη διακοπή της λειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πρέπον.

Επίσης, οποιοσδήποτε αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, στην οποία δεν γίνεται ειδική πρόνοια, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οποιοσδήποτε παρεμποδίζει το Γενικό Διευθυντή, ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό του, στην άσκηση των εξουσιών του, που του παρέχει ο Νόμος αυτός, παραλείπει να παρέχει προς αυτό όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε αμφότερες τις πιο πάνω ποινές.