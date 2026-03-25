Μπαράζ ελέγχων: Οκτώ συλλήψεις και πάνω από 300 καταγγελίες για παραβάσεις τροχαίας το βράδυ της Τρίτης

Επίσης διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, από τους οποίους 15 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Στη σύλληψη 8 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπή, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 314 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 595 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 796 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν συνολικά δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 314 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 188 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Διενεργήθηκαν 188 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους 19 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί.

Επίσης διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, από τους οποίους 15 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, αναφέρεται, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

