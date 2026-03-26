Κύπρος: Θα διαθέσει κονδύλια €64 εκατ. για διαχείριση υδάτινων πόρων

Σε αναπροσαρμογή-μαμούθ των επενδυτικών της προτεραιοτήτων προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακατευθύνοντας €34,6 δισ. από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής 2021–2027 προς κρίσιμους τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος επιλέγει στοχευμένα να διαθέσει €64 εκατ. για την ενίσχυση της διαχείρισης υδάτινων πόρων, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές πιέσεις που αντιμετωπίζει.

Η πρωτοβουλία αφορά σχεδόν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού των €367 δισ. της πολιτικής συνοχής και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης των προγραμμάτων, που επιταχύνθηκε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των αυξανόμενων προκλήσεων σε επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας και κλίματος.

Από το σύνολο των ανακατανεμημένων πόρων, €15,2 δισ. κατευθύνονται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, €11,9 δισ. στην άμυνα και την πολιτική ετοιμότητα, ενώ μικρότερα αλλά κρίσιμα ποσά διατίθενται για αλλες προτεραιότητες, όπως τα €3,3 δισ. για τη στέγαση και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, €3,1 δισ. για την ανθεκτικότητα των υδάτων και τη χρηστή διαχείριση πόρων, καθώς και €1,2 δισ. για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιομηχανική απανθρακοποίηση.

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Κύπρος συμμετέχει με σαφώς μικρότερο μερίδιο, αντανακλώντας το μέγεθος της οικονομίας και του πληθυσμού της. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά €969 εκατ. που της έχουν κατανεμηθεί για την περίοδο 2021–2027, η χώρα ανακατηύθυνε €64 εκατ. προς την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτων.

Αν και το ποσό αυτό είναι περιορισμένο σε σύγκριση με τα μεγέθη των μεγαλύτερων κρατών-μελών, η επιλογή της Λευκωσίας θεωρείται στοχευμένη, δεδομένων των πιέσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος σε σχέση με τη διαχείριση υδάτινων πόρων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ανακατεύθυνση των κονδυλίων συνοδεύεται από ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για τα κράτη-μέλη, όπως αυξημένη προκαταβολική χρηματοδότηση και υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση έργων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών.

Μετά την έγκριση τροποποιήσεων σε 186 προγράμματα σε 25 κράτη μέλη, το βάρος μετατοπίζεται πλέον στην εφαρμογή, με την Κομισιόν να επιδιώκει στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές ώστε οι νέες προτεραιότητες να μεταφραστούν σε απτά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ