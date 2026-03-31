Στο «στόχαστρο» του Φυτιρή οι λαμπρατζιές ενόψει Πάσχα - Οδηγίες για συλλήψεις ανηλίκων και ευθύνες στους γονείς

Αρχίζουν άμεσα εντατικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας που συνδέεται με τις λαμπρατζιές, με συλλήψεις παραβατών και επιβολή ευθυνών και στους γονείς ανηλίκων όπου προκύπτουν αδικήματα, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μετά από σύσκεψη με φορείς στο Υπουργείο, ενόψει του Πάσχα.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη με την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ο κ. Φυτιρής είπε ότι στόχος είναι «το παραδοσιακό έθιμο της λαμπρατζιάς» να παραμείνει γιορτή και να μην εξελίσσεται σε επικίνδυνη κατάσταση για νέους και πολίτες.

Όπως ανέφερε, έχει αποφασιστεί από προηγούμενη συνάντηση ότι «θέλουμε αυτό το έθιμο να είναι γιορτή και όχι κίνδυνος», προσθέτοντας ότι μαζί με τους Δήμους, την Πυροσβεστική και την Αστυνομία θα εφαρμοστεί σχέδιο ώστε το φαινόμενο να μην ξεφύγει και να μην προκαλέσει προβλήματα.

Παραπέμποντας και στα περσινά περιστατικά, έκανε λόγο για «τον θάνατο του νεαρού, με ανεξέλεγκτες ενέργειες», σημειώνοντας ότι η νεανική παραβατικότητα «έχει φτάσει ακόμη και στο έθιμο της λαμπρατζιάς να εκτονώνεται με πολύ άσχημο τρόπο».

«Θα αρχίσουν από σήμερα οι έλεγχοι και οι δράσεις, ώστε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και να είναι πράγματι γιορτή και όχι κίνδυνος», είπε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας είπε ότι έχει μεταφερθεί στον Υπουργό η ανησυχία για «τα τεράστια προβλήματα» που παρατηρούνται σχεδόν αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, όταν, όπως ανέφερε, σε αρκετές ενορίες εμφανίζονται σοβαρά φαινόμενα παραβατικότητας και οχληρίας «με πρόσχημα το έθιμο της λαμπρατζιάς».

Όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις «κινδυνεύουν και ζωές», ενώ υπενθύμισε ότι πέρσι στον Στρόβολο «είδαμε φωτοβολίδες να εκτοξεύονται εναντίον αστυνομικών».

Ο κ. Βύρας τόνισε την ανάγκη για έγκαιρο και ευρύτερο σχεδιασμό από Αστυνομία, Πυροσβεστική και Δήμους, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καταγράφονται τα σοβαρότερα προβλήματα, υπογραμμίζοντας ότι «η ανθρώπινη ζωή, η ζωή των νέων, η ζωή των πολιτών είναι πολύ πιο σημαντική».

Σε ερώτηση κατά πόσον θα συλλαμβάνονται και γονείς σε περιπτώσεις παραβάσεων από ανηλίκους, ο Υπουργός απάντησε ότι οι οδηγίες προς την Αστυνομία αφορούν «και τη σύλληψη των ανηλίκων, αλλά και την επιβολή ευθυνών στους γονείς σε περιπτώσεις καταστροφής δημόσιας περιουσίας».

«Πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να είμαστε όλοι υπεύθυνοι», είπε, προσθέτοντας ότι η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί «με όλους τους τρόπους που μπορούμε».

Ερωτηθείς αν θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «οι έλεγχοι θα γίνονται από σήμερα πολύ έντονα. Όσοι παραβαίνουν θα συλλαμβάνονται», ενώ σημείωσε πως και οι γονείς «πρέπει να ξέρουν ότι έχουν και αυτοί ευθύνες».

«Δεν μπορεί να βλέπουμε δεκάχρονα και δεκατριάχρονα παιδιά να βρίσκονται στις δύο το πρωί σε ανοικτούς χώρους και να μαζεύουν ξύλα, να βάζουν φωτιές σε λάστιχα και σε διάφορα άλλα υλικά», ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση, ο Υπουργός επανέλαβε ότι οι έλεγχοι θα είναι ακόμη πιο έντονοι τις ημέρες πριν από το Μεγάλο Σάββατο, ενώ ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων πρόσθεσε ότι οι Δήμοι έχουν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία για το πού βρίσκονται «οι πιο επικίνδυνες εστίες».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρει, εξάλλου, σε ανακοίνωσή του ότι η σημερινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αντίστοιχης συνάντησης στις 19 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο την αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν ήδη υλοποιηθεί και τον περαιτέρω συντονισμό ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκαν ήδη συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο μεταξύ Αστυνομίας, Επαρχιακών Διοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων και άλλων αρμόδιων φορέων, ενώ έχουν καταγραφεί οι περιοχές όπου παρατηρούνται διαχρονικά προβλήματα, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η Αστυνομία, προστίθεται, έχει εκπονήσει συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια για την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια του Πάσχα, με αυξημένη παρουσία σε κρίσιμες περιοχές και εντατικοποίηση των ελέγχων. Παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες, καθώς και έλεγχοι για αποτροπή της χρήσης κροτίδων και άλλων επικίνδυνων υλικών.

Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν ορίσει σημεία επαφής για άμεση επικοινωνία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, με στόχο ταχύτερη ανταπόκριση όπου απαιτείται.

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο τονίζει ότι η Πολιτεία δεν επιδιώκει την κατάργηση του εθίμου, αλλά τη διασφάλιση ότι αυτό θα τελείται με τάξη και ασφάλεια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή και χωρίς ζημιές σε περιουσίες.

«Η παράδοση έχει αξία όταν συνοδεύεται από ευθύνη. Όλοι – Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αστυνομία και κοινωνία – οφείλουμε να λειτουργήσουμε συντονισμένα, ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα των προηγούμενων χρόνων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ