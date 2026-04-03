Η απόφαση για «λευκή ζώνη» στις βιομηχανικές σε Δάλι, Γέρι, Τσέρι προστατεύει τη δημόσια υγεία, λέει ο ΕΟΑ Λευκωσίας

Διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας και μειώνει της περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις ο καθορισμός Λευκής Ζώνης στις Βιομηχανικές Ζώνες Κατηγορίας Α’ (αυξημένου βαθμού οχληρίας) στα δημοτικά διαμερίσματα Ιδαλίου, Γερίου και Τσερίου, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρει ο ΕΟΑ Λευκωσίας.

Τα σχετικά διατάγματα δημοσιεύτηκαν στις 20 Μαρτίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η απόφαση αυτή λήφθηκε κατόπιν πιέσεων και τεκμηριωμένων εισηγήσεων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, των Τοπικών Αρχών καθώς και των επηρεαζόμενων κατοίκων με στόχο τον περιορισμό δραστηριοτήτων και χρήσεων υψηλού βαθμού οχληρίας και τη διασφάλιση των ανέσεων των περιοίκων».

Προστίθεται ότι με βάση τα σχετικά Διατάγματα, αναστέλλεται για περίοδο δύο ετών (έως 19/03/2028) η χωροθέτηση νέων βιομηχανικών αναπτύξεων Κατηγορίας Α’. Επίσης περιορίζεται η χωροθέτηση αναπτύξεων αυξημένου βαθμού οχληρίας στις επηρεαζόμενες περιοχές. Παράλληλα, επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες κατ’ εξαίρεση αναπτύξεις για προσθήκες ή μετατροπές οι οποίες δεν αυξάνουν τη δυναμικότητα υφιστάμενων νόμιμων βιομηχανικών μονάδων.

Αναφερόμενος στη σημασία της απόφασης, ο ΕΟΑ Λευκωσίας σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η ρύθμιση διαμορφώνει συνθήκες πιο ισορροπημένης πολεοδομικής ανάπτυξης και θέτει τις βάσεις για ουσιαστικό ανασχεδιασμό των Βιομηχανικών Ζωνών στα πλαίσια της επικείμενης αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων της Επαρχίας.

«Ο ΕΟΑ Λευκωσίας, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα πολιτών και Τοπικών Αρχών και λαμβάνοντας υπόψιν σύγχρονες χωροταξικές και πολεοδομικές πολιτικές, προώθησε στοχευμένες παρεμβάσεις και εισηγήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λήψη της πιο πάνω απόφασης» αναφέρεται.

Θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, τη διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ορθολογικής κατανομής των χρήσεων γης με τρόπο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργική οργάνωση του αστικού συμπλέγματος της πρωτεύουσας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ