Απεβίωσε ο Δρ. Γιώργος Κωνσταντίνου, πρώην Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Το ρόλο και τη συμβολή του Δρος Γιώργου Κωνσταντίνου, πρώην Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και στενού συνεργάτη του Τμήματος Αρχαιοτήτων εξαίρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωση για την απώλειά του.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου χαρακτήρισε τον εκλιπόντα "ένα ακάματο ερευνητή και ένα πρωτοπόρο επιστήμονα, ο οποίος έχει συμβάλει όσο λίγοι στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας".

Στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η γεωλογία του Τροόδους, θέμα της διδακτορικής του διατριβής, δεν έπαψε ποτέ να τον απασχολεί και μέσα από την έρευνά του έδειξε ότι στα οφιολιθικά πετρώματα του Τρόοδος διασώζεται ολόκληρη η στρωματογραφία της γεωλογίας του ωκεάνιου φλοιού. Χάρη στην έρευνά του αυτή, η σχετική σειρά πετρωμάτων έγινε γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Cyprus Type Deposits».

Στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εργάστηκε από το 1964 ως τη αφυπηρέτησή του το 1999 και ασχολήθηκε εντατικά με τη μελέτη και αξιοποίηση των βιομηχανικών ορυκτών της Κύπρου, όπως τα χαλκούχα κοιτάσματα της Κύπρου, τον μπεντονίτη, το φαιόχωμα (ούμπρα) και την ώχρα, τις αργίλους για τούβλα και τσιμέντο, τα κατάλληλα πετρωμάτα για σκύρα και άμμο και τον δομικό λίθο για την κατασκευαστική βιομηχανία του νησιού.

"Η συμβολή του στην αρχαιολογική έρευνα υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, εφόσον στήριξε με τις γνώσεις και τις δημοσιεύσεις του την έρευνα Κύπριων και ξένων αρχαιολόγων", αναφέρεται και προστίθεται ότι ο Δρ. Κωνσταντίνου συνέβαλε στην αναγνώριση του τόπου μας ως τη σημαντικότερη πηγή χαλκού για τον αρχαίο κόσμο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφέρεται και στην θητεία του ως Προέδρου της Επιτροπής Αντισεισμικών Μέτρων, η οποία ετοίμασε και εισήγαγε τον Αντισεισμικό Κώδικα για οπλισμένο σκυρόδεμα. Υπό τη διεύθυνση του, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εγκατέστησε το αυτόματο Κυπριακό Σεισμολογικό Δίκτυο και τέθηκαν οι βάσεις για την έναρξη μικροσεισμικών, μικροζωνικών και νεοτεκτονικών μελετών.

Επίσης, ανέλαβε τη μελέτη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Μεταλλείου του Αμιάντου μετά το κλείσιμό του. Μετά την αφυπηρέτηση του συνέχισε την έρευνα σε διάφορα θέματα που αφορούν στην γεωλογία και την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφ. Πολιτισμου, ο Δρ Κωνσταντίνου συνέβαλε όσο λίγοι άλλοι Κύπριοι στην ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου στο διεθνή χώρο και οι δημοσιεύσεις του χρησιμοποιούνται διεθνώς, τόσο από γεωλόγους όσο και από αρχαιολόγους.

Την έρευνά του παρουσίασε σε διεθνή συνέδρια, ενώ μίλησε για την γεωλογία της Κύπρου σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναφέρεται και στο βιβλίο που έγραψε με τον Ιωάννη Παναγίδη για την Γεωλογία της Κύπρου, το οποίο εξέδωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο και βραβεύθηκε με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών.

Σημαντική, επίσης, ήταν και η συμβολή του στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τα ντοκιμαντέρ που οι δύο γεωλόγοι έκαναν, με τη συνεργασία του Πασχάλη Παπαπέτρου.