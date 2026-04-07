Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης: Μαζικές ακυρώσεις εγκρίσεων και νέα σειρά για τους επιλαχόντες

Εκτός σχεδίου όσοι δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά – Ποιους αριθμούς αιτήσεων (κατηγορία Δ5) καλεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να προχωρήσουν σε παραγγελία.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι για όσους δικαιούχους δεν αναρτήθηκε παραγγελία ή δεν παραλήφθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σχέδιο ηλεκτροκίνησης, η προκαταρκτική έγκριση που έλαβαν στις 19 Μαρτίου ακυρώνεται. Κατά συνέπεια, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις σε επιλαχόντες για την κατηγορία χορηγίας Δ5.

Οι επιλεγμένες αιτήσεις αφορούν τις θέσεις κλήρωσης 601–636 και θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανάρτηση παραγγελίας εντός της προθεσμίας που θα οριστεί στο μήνυμα της έγκρισης, αναφέρει το ΤΟΜ. 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών υπενθυμίζει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία χορηγίας πρέπει να αποσταλούν στο tomxorigies@rtd.mcw.gov.cy εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Όπως ξεκαθαρίζει το ΤΟΜ, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση εντός της προθεσμίας, θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις στους αντίστοιχους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης της κλήρωσης.

Αριθμοί αιτήσεων επιλαχόντων Δ5

60, 4900, 4050, 2963, 6248, 3940, 605, 1697, 4093, 6392, 5903, 1728, 1097, 1588, 5383, 5930, 5347, 2154, 1269, 1182, 5679, 1094, 6293, 887, 4471, 1202, 3956, 3592, 6257, 969, 2127, 3113, 1717, 5470, 5465, 5593

Αριθμοί ακυρωμένων αιτήσεων Δ5

1889, 3064, 5207, 4742, 5458, 6356, 5811, 3135, 5377, 69, 5270, 5145, 5683, 4835, 4227, 3453, 2341, 6169, 3393, 4639, 1800, 5931, 4821, 5907, 3049, 2585, 4075, 4865, 5652, 2409, 1409, 5506, 831, 3368, 946, 2778

Πηγή: ΚΥΠΕ

