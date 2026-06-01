Πέντε υπουργοί, μηδενικό αποτέλεσμα για τη Σχολή Παραβατών Οδηγών

Η ίδρυση της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών, η οποία θεσμοθετήθηκε με νόμο τον Μάιο του 2018, έπειτα από νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου, παραμένει έως και σήμερα στα χαρτιά, παρά τις διαχρονικές δεσμεύσεις για άμεση υλοποίησή της.

Σύμφωνα με τις τότε επίσημες ανακοινώσεις, τα λειτουργικά έξοδα της σχολής θα καλύπτονταν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ προβλεπόταν η άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Ωστόσο, ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε μόλις το 2025, δηλαδή επτά χρόνια μετά, αλλά τελικά ακυρώθηκε, καθώς ο μοναδικός προσφοροδότης δεν πληρούσε τους προβλεπόμενους όρους.

Η σχολή είχε σχεδιαστεί να στεγαστεί αρχικά στο κτήριο της Τροχαίας Αρχηγείου στα Λατσιά, ως περιφερειακό κέντρο που θα εξυπηρετούσε και πολίτες εκτός Λευκωσίας, με πρόβλεψη για σταδιακή επέκταση και σε άλλες επαρχίες.

Το στοίχημα Φυτιρή

Παρά τη νομοθετική της κατοχύρωση από το 2018, η Σχολή Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργή. Οι πέντε υπουργοί Δικαιοσύνης που διετέλεσαν από το 2018 και είχαν την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του σχετικού νόμου δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στην ίδρυση και λειτουργία της σχολής. Πρόκειται για τους Γιώργο Σαββίδη, Έμιλυ Γιολίτη, Στέφη Δράκου, Άννα Κουκκίδη–Προκοπίου και Μάριο Χαρτσιώτη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τελευταίου καταγράφηκε κινητικότητα, με την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη λειτουργία της σχολής από ιδιώτη. Ωστόσο, οι όροι που τέθηκαν από το υπουργείο οδήγησαν στην υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, από πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, δεν πληρούσε όλους τους προβλεπόμενους όρους. Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο του 2025 ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.

Έναν μήνα αργότερα, στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ανέλαβε καθήκοντα ο έκτος κατά σειρά υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ο οποίος καλείται να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχετικού νόμου και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.

Τι πρέπει να γίνει; Ο κ. Φυτιρής θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα και να κινηθεί με αποφασιστικότητα, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με τους πρυτάνεις των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων του τόπου, προκειμένου να διερευνηθούν συνεργασίες και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να δοθούν και κίνητρα για την υλοποίηση του εγχειρήματος μέσω του δημόσιου διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί εκ νέου, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση και, εντέλει, επιτυχής έκβαση.

Απώτερος στόχος είναι η λειτουργία της σχολής η οποία αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων μέσω της εμπέδωσης ορθής οδικής συνείδησης στους παραβάτες οδηγούς.

Ποιοι θα φοιτούν στη σχολή

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή και τέθηκε σε εφαρμογή την 01/06/2018, στη Σχολή Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών θα παραπέμπονται οδηγοί που συμπληρώνουν 12 βαθμούς ποινής ή διατάσσονται από το δικαστήριο.

Η υπό αναφορά νομοθεσία δίνει το δικαίωμα τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει 10 βαθμούς ποινής και άνω να μπορούν να αποτείνονται στη Σχολή Επιμόρφωσης Οδηγών για να παρακολουθήσουν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Όταν θα ολοκληρώνουν με επιτυχία την παρακολούθηση της σχετικής σειράς μαθημάτων θα αποκτούν δικαίωμα διαγραφής βαθμών ποινής.

Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων της σχολής και να συμμετέχουν σε ανάλογες εξετάσεις ή πρακτικές εφαρμογές:

Πρόσωπα τα οποία έχουν διαταχθεί για τούτο από δικαστήριο.

Πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την άδεια οδήγησής τους από δικαστήριο για χρονική περίοδο από τρεις μήνες και άνω.

Πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει 12 βαθμούς ποινής ή περισσότερους.

Πρόσωπο που έχει συμπληρώσει 10 βαθμούς ποινής και άνω δύναται να αποταθεί στη σχολή για να αιτηθεί να παρακολουθήσει τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων. Η σχολή, αφού εξετάσει το αίτημα, ενημερώνει το πρόσωπο κατά πόσο αυτό γίνεται αποδεκτό. Πρόσωπο το οποίο ολοκληρώνει την παρακολούθηση της σχετικής σειράς μαθημάτων αποκτά δικαίωμα διαγραφής αριθμού βαθμών ποινής.

Με διάταγμα τα μαθήματα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα καθορίζει τα ακόλουθα:

Τις ενότητες και το περιεχόμενο κάθε εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων, τις οποίες τα πρόσωπα θα παρακολουθούν ανάλογα με τη φύση των αδικημάτων που διέπραξαν.

Την εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων που πρόσωπο επιβάλλεται να παρακολουθήσει ανάλογα με τα αδικήματα που έχει διαπράξει.

Τις περιόδους που η σχολή οργανώνει την κάθε εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παρακολούθησή τους.

Τις περιπτώσεις για τις οποίες πρόσωπο που παρακολουθεί εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων πρέπει να επιτύχει σε ανάλογη εξέταση ώστε να θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα.

Τα τέλη που καταβάλλονται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων και τους βαθμούς ποινής που αφαιρούνται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Δεν είναι λύση τα εξώδικα

Την 1η Ιανουαρίου 2022 τέθηκε σε λειτουργία στους δρόμους της Κύπρου το σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο αποτελείται από 90 σταθερές και 20 κινητές κάμερες. Η λειτουργία του, τέσσερα χρόνια μετά, κατέδειξε ότι δεν επέφερε την αναμενόμενη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, αύξησε όμως σημαντικά τα δημόσια έσοδα από τα εξώδικα πρόστιμα. Ωστόσο, ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι η αύξηση των κρατικών εσόδων αλλά η ουσιαστική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Τα τελευταία τρία χρόνια χάσαμε 110 συνανθρώπους μας στην άσφαλτο. Η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Την πρόληψη.

Ως εκ τούτου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, αλλά και ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, οφείλουν να εξεύρουν άμεσα λύσεις για την έναρξη λειτουργίας της σχολής. Τα θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία δυστυχήματα εξακολουθούν να κινούνται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα και η Πολιτεία δεν έχει την πολυτέλεια περαιτέρω καθυστερήσεων σε ένα μέτρο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης και, κατ’ επέκταση, στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.