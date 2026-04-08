Τρία κινητά, μηδέν ευρήματα: Σε ποια κατάσταση βρισκόταν το κινητό του Παπαδάκη την ώρα των μηνυμάτων που δημοσίευσε ο Δρουσιώτης

Την ώρα που ανταλλάζονταν τα «μηνύματα» που παρουσιάζει ο κύριος Δρουσιώτης, ο κύριος Παπαδάκης, σύμφωνα με τον δικανικό πραγματογνώμονα, «είτε μιλούσε, είτε χρησιμοποιούσε εφαρμογές, είτε έστελνε άλλα μηνύματα», χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε ένδειξη ύπαρξης των επίμαχων επικοινωνιών.

Τα επίμαχα μηνύματα, όπως παρουσιάστηκαν από τον Μακάριο Δρουσιώτη

Ο πραγματογνώμονας, Αλέξης Μαύρος, μιλώντας στη δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, εξήγησε ότι η ανάλυση δεν περιορίστηκε στο αν «βρέθηκαν ή όχι» τα επίμαχα μηνύματα, αλλά επεκτάθηκε στη συνολική δραστηριότητα των συσκευών, με δημιουργία πλήρους χρονολογίου χρήσης (timeline) σε επίπεδο δευτερολέπτου. Όπως ανέφερε, στο χρονικό σημείο όπου φέρονται να υπάρχουν τα επίμαχα μηνύματα, από το ψηφιακό αποτύπωμα προκύπτει διαφορετική χρήση της συσκευής, κάτι που, όπως είπε, δεν συνάδει με την υποτιθέμενη αποστολή ή λήψη τους.

Κατόπιν ερώτησης του politis.com.cy, επισημάνθηκε ότι ενώ στις 2 Απριλίου ο κ. Παπαδάκης δήλωνε ότι είχε μία συσκευή από το 2019, από τη δικανική εξέταση προέκυψε ότι εξετάστηκαν τελικά τρεις συσκευές. Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η συσκευή που καλύπτει το κρίσιμο χρονικό διάστημα της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου, στην οποία υπήρχε πλήρες ιστορικό χρήσης χωρίς να εντοπίζονται τα επίμαχα δεδομένα.

Στην έκθεση καταγράφεται ότι «δεν προέκυψε οποιοδήποτε σχετικό τεχνικό εύρημα ή ένδειξη που να υποστηρίζει την ύπαρξη των επίμαχων επικοινωνιών», ενώ στην τελική αξιολόγηση σημειώνεται ότι «δεν προκύπτει οποιαδήποτε τεχνικά τεκμηριωμένη ένδειξη» ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα δημιουργήθηκαν, στάλθηκαν ή λήφθηκαν από τις εξεταζόμενες συσκευές .

Ερωτηθείς από το politis.com.cy για το γεγονός ότι προσέλαβε ιδιώτη πραγματογνώμονα για έλεγχο που κανονικά θα μπορούσε να διενεργηθεί από τις αρχές, και κατά πόσο αυτό δημιουργεί σκιές σε μια περίοδο που η κοινωνία ζητά ακόμη και διορισμό ξένων ανακριτών, ο κ. Παπαδάκης απάντησε:

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι αρχές του κράτους πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εμείς κάναμε περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, γιατί ένιωθα ότι η αλήθεια έπρεπε να αποκαλυφθεί το συντομότερο δυνατό. Αν χρειάζονται ξένοι ανακριτές για τόσο σοβαρές υποθέσεις, γιατί όχι. Μιλούμε για πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς που πρέπει να διερευνηθούν. Η δική μου περίπτωση, όμως, είναι πολύ πιο απλή - πρόκειται για screenshots που εύκολα μπορούν να ελεγχθούν και από εκεί να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι».

Διπλή SIM

Σε σχέση με το ενδεχόμενο χρήσης διπλής κάρτας SIM, ο δικανικός πραγματογνώμονας ανέφερε ότι από στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από τον πάροχο προκύπτει πως υπήρχε δεύτερη κάρτα για ένα χρονικό διάστημα τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, όπως εξήγησε, «δεν υπήρχε η υπηρεσία one for all», γεγονός που σημαίνει ότι «η δεύτερη κάρτα δεν μπορούσε να λειτουργεί ταυτόχρονα ώστε να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα».

Όπως σημείωσε, με βάση την ανάλυση της χρήσης της συσκευής στο κρίσιμο χρονικό σημείο, «εστάλησαν και λήφθηκαν μηνύματα από τη συγκεκριμένη συσκευή», κάτι που, κατά τον ίδιο, «αποκλείει τεχνολογικά τη χρήση δεύτερης κάρτας εκείνη τη στιγμή». Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «αν κάποιος ήθελε να κάνει κάτι κρυφό, θα χρησιμοποιούσε διαφορετικό αριθμό και όχι τη συγκεκριμένη κάρτα».

Όπως σημείωσε ο κ. Μαύρος στο περιθώριο της διάσκεψης, η Αστυνομία διαθέτει την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό για να εξετάσει τις συσκευές, τονίζοντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.