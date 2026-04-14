Λεμεσός: Έστησαν καρτέρι σε διανομέα και του άρπαξαν το ποδήλατο και το κινητό του τηλέφωνο

Καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία από 24χρονο διανομέα φαγητού ότι, γύρω στις 9.30 χθες βράδυ, μετέβη σε περιοχή της Λεμεσού για παράδοση παραγγελίας.

Σύμφωνα με τον 24χρονο, αφού πλησίασε το σημείο παράδοσης, το οποίο ήταν χωρίς οδικό φωτισμό, αντιλήφθηκε 3 – 4 πρόσωπα τα οποία φορούσαν σκούρα ρούχα, να τρέχουν προς το μέρος του με επιθετικές διαθέσεις.

Ο παραπονούμενος άφησε στο σημείο το ηλεκτρικό του ποδήλατο και το κινητό του τηλέφωνο το οποίο ήταν εγκατεστημένο στο ποδήλατο και εγκατέλειψε το μέρος τρέχοντας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα άγνωστα πρόσωπα πήραν το ηλεκτρικό του ποδήλατο και εγκατέλειψαν τη σκηνή, χωρίς να επιτεθούν εναντίον του 24χρονου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Μονής συνεχίζει τις εξετάσεις.