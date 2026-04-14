Πάνω από 190 εκατομμύρια διελεύσεις στα οδοφράγματα της Κύπρου από τον Απρίλιο του 2003 μέχρι σήμερα (πίνακας)

Πάνω από 190 εκατομμύρια διελεύσεις έχουν καταγραφεί στα οδοφράγματα της Κύπρου από τον Απρίλιο του 2003 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σε ανάλυσή του ο Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Τζενκ Μουτλουγιακαλί στην Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν.

Όπως σημειώνει, τα δεδομένα εξασφαλίστηκαν από τη «γενική διεύθυνση αστυνομίας» στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική κινητικότητα φτάνει τα 190.281.960 περάσματα, με περίπου 95,9 εκατομμύρια εισόδους και 94,3 εκατομμύρια εξόδους.

Τα στοιχεία για τις διελεύσεις στα οδοφράγματα από το 2003 μέχρι και το 2026 αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Παρά το πολιτικό αδιέξοδο στο Κυπριακό, η κινητικότητα μεταξύ των δύο πλευρών όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά ενισχύθηκε σε βαθμό που σήμερα θεωρείται μέρος της καθημερινότητας. Από περίπου 4,5 εκατομμύρια διελεύσεις το 2003, ο αριθμός εκτοξεύθηκε σε επίπεδα που αγγίζουν τα 15 εκατομμύρια ετησίως τα τελευταία χρόνια, με τη συνολική κινητικότητα να ξεπερνά πλέον τα 190 εκατομμύρια.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ροή διελεύσεων παρουσίαζε μια σταθερή, έστω και μικρή, υπεροχή προς τα κατεχόμενα. Τα δεδομένα των ετών 2003, 2004, 2019, 2024 και 2025 δείχνουν ότι υπήρχε αυξημένη κίνηση προς τα κατεχόμενα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφεται για πρώτη φορά σαφής αύξηση των μετακινήσεων προς την ΚΔ, με 1.404.608 διελεύσεις, έναντι 1.400.480 προς τα κατεχόμενα.

Όπως είχε αναδειχθεί σε παλαιότερα ρεπορτάζ του «Π», ιδίως η οικονομική κατάσταση στα κατεχόμενα με τον όλο και αυξητικά κινούμενο πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές σε όλα τα καταναλωτικά ειδή αναγκάζει τους Τουρκοκύπριους να μεταβαίνουν για ψώνια αλλά και όχι μόνο, στις ελεύθερες περιοχές. Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στα δεδομένα που δημοσιοποιούνται.

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανά κοινότητα. Με βάση στοιχεία του 2025, οι διελεύσεις προς τα κατεχόμενα παρουσιάζουν μείωση περίπου 300 χιλιάδων ετησίως, ενώ αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται στις μετακινήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Να ληφθεί δε υπόψη ότι, τα διαθέσιμα δεδομένα αποτυπώνουν μόνο τον όγκο των διελεύσεων και όχι τη σύνθεσή τους, καθώς δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων και των τουριστών.

Με περισσότερες από 190 εκατομμύρια διελεύσεις σε διάστημα δύο δεκαετιών, τα στοιχεία καταγράφουν σταθερή και εκτεταμένη κινητικότητα μεταξύ των δύο πλευρών, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα αυξημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης που εξελίσσεται παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις.

Όπως υπογραμμίζεται στο άρθρο της Γενί Ντουζέν, η εξέλιξη από περίπου 2 εκατομμύρια διελεύσεις το 2003 σε σχεδόν 10 εκατομμύρια ετησίως σήμερα καταδεικνύει μια κοινωνική δυναμική που υπερβαίνει το πολιτικό αδιέξοδο. «Η κοινωνία της Κύπρου έχει ήδη αρχίσει να ενοποιείται. Το πολιτικό και στρατιωτικό της σκέλος, ωστόσο, παραμένει διχασμένο», σημειώνεται χαρακτηριστικά.