Μυλωνάκης: Θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δρουσιώτη - Διαψεύδει τα ηχητικά «ντοκουμέντα»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας Γεώργιος Μυλωνάκης, ξεκαθάρισε τη θέση του, όσον αφορά τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη κατά του προσώπου του.

Νομικά θα κινηθεί εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας, Γιώργος Μυλωνάκης, απαντώντας στις αναφορές που τον εμπλέκουν σε υπόθεση που, όπως σημειώνει, «ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου». Όπως αναφέρει, προσέφυγε στην Ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί «ποια σκοτεινά κέντρα κατασκεύασαν και εκτέλεσαν αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα», κάνοντας λόγο για «ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» και «κατασκευασμένα, δήθεν στοιχεία».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι αναφορές στο πρόσωπό του «στηρίζονται σε εμφανώς κατασκευασμένο υλικό», το οποίο, όπως αναφέρει, δημοσιοποιήθηκε από τον Μακάριο Δρουσιώτη. Ειδική αναφορά κάνει σε βιντεοσκοπημένη συνομιλία που αναρτήθηκε, επισημαίνοντας ότι «είναι ξεκάθαρο, από τη φωνή και μόνο, ότι το πρόσωπο που συνομιλεί δεν είμαι εγώ», αποδίδοντας το περιστατικό σε χρήση «πολύ εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «πρωτοφανή σκευωρία» και «εκστρατεία λάσπης», τονίζοντας ότι «χωρίς καμία αμφιβολία, το πρόσωπο που ακούγεται να με υποδύεται δεν είμαι εγώ». Όπως προσθέτει, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον δημοσιογράφο εξηγώντας ότι «ουδεμία σχέση έχω με την υπόθεση», ωστόσο, όπως αναφέρει, «όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά […] επανήλθε με νέα ψέματα», προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες «εναντίον τόσο του ίδιου όσο και εκείνων που επιχειρούν να θίξουν την τιμή και την υπόληψή» του.

Διαβάστε περισσότερα