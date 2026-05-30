Ακόμη ένας «μνηστήρας» διεκδικεί την αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς

Μεγαλώνει το ενδιαφέρον εντός του ΔΗΣΥ για τις αναπληρωματικές εκλογές του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, καθώς μετά τον Χρίστο Λιβέρδο, ο οποίος γνωστοποίησε ότι έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της ηγεσίας του κόμματος, το ίδιο έπραξε και ο Προκόπης Προκοπίου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Προκοπίου αναφέρει ότι δεν είχε πρόθεση να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Κατακλυσμού, σημειώνοντας ότι επιθυμούσε να αναμείνει την ολοκλήρωση των συλλογικών διαδικασιών του κόμματος και την επιλογή του υποψηφίου της παράταξης. Ωστόσο, όπως αναφέρει, αποφάσισε να ενημερώσει δημόσια ότι από την πρώτη στιγμή έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Προέδρου και της ηγεσίας του ΔΗΣΥ για τις αναπληρωματικές εκλογές στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς.

Ο ίδιος κάνει αναφορά στην πολυετή παρουσία και δράση του στην Αγλαντζιά, από το 1986, όταν εγκαταστάθηκε στην περιοχή και δημιούργησε την οικογένειά του. Όπως αναφέρει, συμμετείχε ενεργά σε συνδέσμους γονέων, στη Σχολική Εφορεία, σε τοπικές επιτροπές, σε σωματεία και στον συνδικαλισμό, διατηρώντας διαχρονικά ενεργό παρουσία στα κοινά.

Παράλληλα, τονίζει ότι με συνέπεια, εργατικότητα και ενεργή συμμετοχή επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει έργο για την Αγλαντζιά, δηλώνοντας ότι αναμένει τις αποφάσεις της παράταξης.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα ο Χρίστος Λιβέρδος ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει προσωρινά την άσκηση των καθηκόντων του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς και ότι έχει επίσης θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ ενόψει των αναπληρωματικών εκλογών της 28ης Ιουνίου, οι οποίες προκηρύχθηκαν μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.