Η Αστυνομία παρέδωσε στον Νίκο Κληρίδη τη μια από τις τρεις τηλεφωνικές συσκευές που κατασχέθηκαν το Μεγάλο Σάββατο

Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης παρέλαβε από την Αστυνομία τη μια από τις τρεις τηλεφωνικές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα που διενήργησε η Αστυνομία στην κατοικία και στο δικηγορικό του γραφείο το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης έρευνας για την υπόθεση Σάντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, ο Νίκος Κληρίδης επισκέφτηκε τα γραφεία του Αρχηγείου της Αστυνομίας σήμερα γύρω στις 15:20 το απόγευμα για να παραλάβει τη τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιεί σήμερα.

Ωστόσο, η Αστυνομία ενημέρωσε τον κ. Κληρίδη ότι δεν θα παραλάβει τις άλλες δύο τηλεφωνικές συσκευές λόγω διατάγματος παρακράτησης για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.