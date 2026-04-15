Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται οδηγός λεωφορείου που δέχθηκε επίθεση από επιβάτη (βίντεο)

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται οδηγός λεωφορείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από επιβάτη την περασμένη Κυριακή, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστοι.

Μετά το περιστατικό, τόσο ο οδηγός όσο και ο επιβάτης οδηγήθηκαν σε αστυνομικό σταθμό, χωρίς να πραγματοποιηθούν συλλήψεις, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΡΙΚ επικαλούμενο το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, και οι δύο κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση.

Η ΣΕΚ παρενέβη ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων προστασίας, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη επικινδυνότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί το δέκατο σοβαρό κρούσμα βίας κατά επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη και προβλήθηκε σε ρεπορτάζ του ΡΙΚ.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

