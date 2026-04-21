Στο κενό η έφεση εργοδότη για απολύσεις οδηγών - Δικαιώθηκαν μετά από 15 χρόνια

Το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου απέρριψε ομόφωνα την έφεση εργοληπτικής εταιρείας επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση υπέρ τεσσάρων πρώην οδηγών μπετονιέρας, οι οποίοι είχαν απολυθεί το 2011 με επίκληση πλεονασμού.

Η υπόθεση αφορούσε τους τέσσερις εργαζόμενους, οι οποίοι διεκδίκησαν αποζημιώσεις για αδικαιολόγητη απόλυση, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας περί μείωσης εργασιών δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν απέδειξε πραγματικές συνθήκες πλεονασμού, ενώ όπως σημειώνει στην απόφασή του λίγο πριν τις απολύσεις είχαν γίνει νέες προσλήψεις σε παρόμοια καθήκοντα.

Σύμφωνα με την απόφαση «ο ισχυρισμός περί εκσυγχρονισμού και μείωσης εργασιών δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς».

Εξάλλου, στην απόφαση τονίζεται ότι το βάρος απόδειξης για τον πλεονασμό φέρει αποκλειστικά ο εργοδότης και δεν αρκεί η γενική επίκληση οικονομικής μείωσης, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία.

Τελικά η έφεση απορρίφθηκε πλήρως, με τους τέσσερις οδηγούς να δικαιώνονται οριστικά.

Σημειώνεται ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού διαπίστωσε ότι οι απολύσεις δεν έγιναν υπό πραγματικές συνθήκες πλεονασμού, προχώρησε στον καθορισμό αποζημιώσεων για κάθε έναν από τους τέσσερις εργαζόμενους, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Πρώτου Πίνακα της εργατικής νομοθεσίας.

Οι αποζημιώσεις καθορίστηκαν εξατομικευμένα για τον κάθε οδηγό, ανάλογα με τα δεδομένα της απασχόλησής του, ενώ οι τελικές αποφάσεις εκδόθηκαν ξεχωριστά υπέρ εκάστου.

Με την απόρριψη της έφεσης από το Ανώτατο Δικαστήριο, οι επιδικασθείσες αποζημιώσεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ, μαζί με την επιδίκαση δικαστικών εξόδων υπέρ των εργαζομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

