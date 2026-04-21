Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές καυσίμων σε Κύπρο και ΕΕ τον Μάρτιο- Στοιχεία ανά χώρα

Πολύ μικρή και σημαντικά πιο κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, είναι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, ενώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2026, σημειώνονται αυξήσεις πέραν του 10% σε όλες τις χώρες.

Όπως αναφέρει η Eurostat, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές μειώνονταν γενικά, για τον μέσο όρο της ΕΕ και για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, αυξήθηκαν σημαντικά τον Μάρτιο του 2026.

Τον Μάρτιο του 2026, οι τιμές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αυξήσεις τιμών σε σύγκριση και με τον Μάρτιο του 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+19,8%), τη Ρουμανία (+19,6%), την Ολλανδία (+18,8%), τη Λετονία (+18,5%) και την Αυστρία (+17,2%). Στην Κύπρο η αύξηση είναι μόλις 1,5%. Τον Φεβρουάριο, οι τιμές στην Κύπρο είχαν μειωθεί κατά 8,2% σε ετήσια βάση.

Στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία, οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,7% και 5,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, η μείωση δεν ήταν τόσο έντονη.

Αυξήσεις πέραν του 10% από Φεβρουάριο

Εξετάζοντας τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στην ΕΕ, τον Μάρτιο του 2026, αυξήθηκαν κατά 19,8% για το ντίζελ και 9,4% για τη βενζίνη σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές είδαν τις τιμές του ντίζελ να αυξάνονται κατά 19,1% και τις τιμές της βενζίνης κατά 10,6% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026. Στην Κύπρο η αύξηση στις τιμές του ντίζελ είναι 12,9% και για τη βενζίνη 7,9%.

Οι τιμές και για τους δύο τύπους καυσίμων αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026. Για το ντίζελ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία (και οι δύο +27,6%), την Εσθονία (+26,8%), τη Λετονία (+25,4%), το Βέλγιο (+25,2%) και την Ολλανδία (+25,1%), ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία ​​(+2,9%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (και οι δύο +7,0%). Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 10%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης δεν ήταν τόσο υψηλές όσο αυτές των τιμών του ντίζελ, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15,0% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(+2,4%), τη Σλοβακία (+3,8%), την Ουγγαρία (+4,7%), καθώς και την Ιταλία (+4,8%).