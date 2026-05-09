Wake up, Athens: Στη σκηνή του ΟΑΚΑ οι Metallica, έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες (βίντεο + φώτος)

Στους ρυθμούς των Metallica κινείται σήμερα η Αθήνα, με πάρα πολύ κόσμο να βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για μεγάλη συναυλία που ξεκίνησε ήδη. Οι πύλες του ΟΑΚΑ άνοιξαν από νωρίς το απόγευμα.

Κάποια στιγμή, έπαιξαν το συρτάκι του «Ζορμπά» και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες!

Πρόκειται για τη δεύτερη συναυλία του γνωστού συγκροτήματος στην Αθήνα. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1993. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 75 χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ απόψε.

Με... σεισμογράφο καταγράφει τη συναυλία των Metallica το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

Ποιοι άνοιξαν το πρόγραμμα των Metallica

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 18:00 όταν στη σκηνή ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 θα πάρουν τη σκυτάλη οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Οι Metallica βγήκαν στη σκηνή περίπου στις 20:30, για να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο και μια αξέχαστη συναυλία.

Δείτε την ανάρτηση των Metallica λίγο πριν τη συναυλία

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

