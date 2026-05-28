Δεν αποδέχεται αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντά η Αθήνα στο τουρκικό ΥΠΑΜ

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις, που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα», τονίζουν πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τοποθετήσεις προερχόμενες από την τουρκική πλευρά.

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», καταλήγουν οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, επανάφερε τη «θεωρία περί "Γαλάζιας Πατρίδας"» και «της προστασίας της».

Απευθυνόμενος σε μέλη της 9ης Διοίκησης Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, ο Γκιουλέρ ανέφερε πως «οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο», ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε κινήσεις που, κατά την τουρκική πλευρά, θίγουν τα δικαιώματα και την ασφάλειά της».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ