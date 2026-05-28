Δ. Πάφου: Με συντονισμό προχωρά η αναβάθμιση της Βιοτεχνικής Περιοχής

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η εκστρατεία καθαρισμού και απομάκρυνσης οχημάτων στη Βιοτεχνική Περιοχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης της περιοχής από τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου, μέχρι στιγμής έχουν μετακινηθεί περίπου 100 οχήματα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά επί τόπου, προχωρώντας σε καταγραφή, ενημέρωση και μετακίνηση οχημάτων που δημιουργούν προβλήματα ή εικόνα εγκατάλειψης.

Η εκστρατεία συνεχίζεται με συντονισμό και συνέπεια, ενώ στόχος της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο οργανωμένου, καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος για επαγγελματίες, εργαζομένους και επισκέπτες.

Παράλληλα, έχει ήδη προγραμματιστεί η εκτέλεση νέων εργασιών ασφαλτόστρωσης, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές και τη λειτουργικότητα της Βιοτεχνικής Περιοχής.

«Ο στόχος μας είναι μια Βιοτεχνική Περιοχή σύγχρονη και λειτουργική, αντάξια των αναγκών και της ανάπτυξης της πόλης μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον Δήμο να εκφράζει παράλληλα τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία της προσπάθειας.