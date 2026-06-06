Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος μετά την απολογία του για τη δολοφονία της συζύγου του

Στη φυλακή οδηγείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, μετά την πολύωρη απολογία του.

Ο κατηγορούμενος πέρασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο 41χρονος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την 39χονη Βασιλική, με τα δύο παιδιά τους μάλιστα, ηλικίας 10 και 6 χρόνων να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο.

Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δύο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτές διατηρούνταν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, μετά το τέλος της διαδικασίας δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση όταν η υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Πηγή: in.gr