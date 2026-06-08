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Ελλάδα: Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός - Όλες οι αλλαγές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

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Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, επισπεύθηκε ο ανασχηματισμός με τον πρωθυπουργό να προχωρά τελικά σε σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Πηγή: protothema.gr

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