Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Στη φυλακή επιστρέφει ο αρχηγός της 17Ν, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αποφάσισε να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε αποφασίσει την αποφυλάκισή του.

Παρόλο που ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 25 ετών Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε πριν δύο εβδομάδες, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης εισηγήθηκε την άσκηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος, εκφράζοντας την άποψη ότι στην περίπτωση Γιωτόπουλου δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυση.

Σύμφωνα με την απόφαση η περίπτωση Γιωτόπουλου εντάσσεται στο νόμο 4855/2021, που ορίζει μεταξύ άλλων πως «ο καταδικασθείς αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει είκοσι πέντε (25) έτη» και όχι στον προηγούμενο νόμο που ήθελε πραγματική έκτιση 19 ετών, στον οποίο βασίστηκε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ