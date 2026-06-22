Δεν σχολιάζει ούτε διαψεύδει η βελγική δικαιοσύνη το ένταλμα σύλληψης κατά Αβραμόπουλου για Qatargate

Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο των ερευνών της για το αποκαλούμενο Qatargate. Το ΚΥΠΕ ζήτησε σχόλιο από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου, ωστόσο ο δικαστής που ερευνά την υπόθεση απέφυγε να σχολιάσει, χωρίς όμως να διαψεύδει ότι εστάλη ένταλμα σύλληψης στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες, ήδη από την περασμένη Πέμπτη.

Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης (2014-2019) Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε συμμετάσχει σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή και εμπλεκομένου στο σκάνδαλο, για το οποίο είχε προφυλακιστεί και η πρώην ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή. Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει σε μακροσκελή του δήλωση ότι ότι έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες τα χρήματα που έλαβε από την ΜΚΟ, τα οποία ωστόσο, κατά τις βελγικές αρχές, αποτελούν πόρους από «εγκληματικό δίκτυο». Ζητεί την άρση της ασυλίας του προκειμένου να μπορέσει να καταθέσει ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πηγές του ΚΥΠΕ, οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί, με τη διαβίβαση σχετικών εγγράφων, και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία: από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου και, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη Βουλή των Ελλήνων, όπου αναμένεται η δικογραφία να φτάσει αύριο Τρίτη.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο κ. Αβραμόπουλος έχει διπλή ασυλία καθώς χρημάτισε ως Επίτροπος, αλλά και λόγω του ότι είναι νυν βουλευτής Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή των Ελλήνων. Η άρση της βουλευτικής του ασυλίας υπολογίζεται να ολοκληρωθεί κατά τα συνηθισμένα εντός δεκαημέρου, ενώ η Κομισιόν δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει στο ΚΥΠΕ το αν ισχύει η ασυλία, όσο και τη διαδικασία - χρονοδιάγραμμα άρσης αυτής.

Δικαστικές πηγές ανέφεραν ήδη από το πρωί της Δευτέρας ότι ο πρώην Επίτροπος πέρασε ήδη κατώφλι της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Στη ανακοίνωση του ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος σημείωσε ότι περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, «στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ».

Λέει πως «το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen».

Για τη συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, λέει πως «ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο».

«Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί» καταλήγει.

Επιπλέον, με γραπτή δήλωσή του στις 19 Δεκεμβρίου 2022, ο πρώην Επίτροπος στην ΕΕ είχε διευκρινίσει ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν «εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες».

«Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην Πρωθυπουργός Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική» ανέφερε.

Σημείωνε ότι για τη συμμετοχή του και την αποζημίωση που θα την συνόδευε, είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν».

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, συνέχιζε η ανακοίνωση.

«Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο (τελικό ποσό: 3.750 ευρώ). Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση. Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει» ανέφερε.

Κατέληγε, λέγοντας πως μόλις πληροφορήθηκε τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλε αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή του και ζήτησε να αφαιρεθεί το όνομά του από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ