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Μαύρος καπνός σκέπασε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο (φωτογραφίες & βίντεο)
| Ελλάδα

Μαύρος καπνός σκέπασε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο (φωτογραφίες & βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Δεκάδες εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις εγκαταστάσεις που καίγονται, ενώ έντονη είναι η ανησυχία για την ποιότητα του αέρα.

Ο πυκνός μαύρος καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά στα εργοστάσια του Ωραιοκάστρου έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων.

Για μεγάλη καταστροφή έκανε λόγο ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών λόγω του τοξικού νέφους που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έγιναν δεκάδες, να μην πω και εκατοντάδες εκρήξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δανιηλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

«Προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα δείτε τραγικά χειρότερη κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με φουράνια και διοξίνες», είπε ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

Η έντονη οσμή από καμένο πλαστικό έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης, ενώ από τις εικόνες διακρινόταν το νέφος να έχει απλωθεί πάνω από το κέντρο, την πλατεία Αριστοτέλους και τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν, όπου είναι δυνατόν, σε εσωτερικούς χώρους, να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Πηγή: ertnews.gr

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