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Μητέρα έσωσε με ΚΑΡΠΑ τη 16χρονη κόρη της που έπαθε καρδιακή ανακοπή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η οργάνωση «Kids Save Lives» επισημαίνει ότι το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ και της πρόσβασης σε απινιδωτές, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές

  Στην Ελλάδα, ένα απίστευτο περιστατικό εξελίχθηκε στους Προμάχους Αλμωπίας, ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό του δήμου Αριδαίας στην Κεντρική Μακεδονία, όταν μία 16χρονη κοπέλα υπέστη μέσα στο σπίτι της καρδιακή ανακοπή.

         Η μικρή κόρη της οικογένειας ξύπνησε όταν άκουσε την αδελφή της να αναπνέει βαριά και κινητοποίησε τους γονείς της. Η αντίδραση της μητέρας, η οποία είχε εκπαιδευτεί από το Kids Save Lives ήταν άμεση, και αφού διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν αναπνέει φυσιολογικά, κάλεσε σε βοήθεια και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

         Ο πατέρας, από την πλευρά του, κάλεσε το ΕΚΑΒ και έσπευσε να φέρει έναν από τους δύο απινιδωτές που διαθέτει το χωριό, ενώ ένας ακόμη εκπαιδευμένος πολίτης από το Kids Save Lives έφτασε στο χώρο για να βοηθήσει με την ΚΑΡΠΑ.

         Ο απινιδωτής εφαρμόστηκε σε λιγότερο από δύο λεπτά και με την πρώτη απινίδωση η αναπνοή της 16χρονης επανήλθε. Το ΕΚΑΒ την παρέλαβε ζωντανή 45 λεπτά αργότερα, λόγω της μεγάλης απόστασης του χωριού και άρχισαν οι μαραθώνιες μεταφορές σε Κέντρο Υγείας Αριδαίας, Νοσοκομείο Εδεσσας, ΜΕΘ Λάρισας, καταλήγοντας στο Ωνάσειο Αθήνας, όπου και τοποθετήθηκε εσωτερικός βηματοδότης - απινιδωτής τελευταίας γενιάς.

     Το περιστατικό εξελίχθηκε στα μέσα Ιουνίου, ενώ μετά από περίπου δύο εβδομάδες, το κορίτσι γύρισε στο σπίτι της και χαίρει άκρας υγείας. «Όλα δούλεψαν σωστά στην Αλυσίδα Επιβίωσης, αποδεικνύοντας πως οι εκπαιδευμένοι πολίτες και οι απινιδωτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ειδικά στην επαρχία, στις απομακρυσμένες περιοχές και τα Ελληνικά νησιά!», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση το «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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