Η Κίνα ποντάρει στα ανθρωποειδή ρομπότ: Πάνω από 2.000 εκθέματα στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Πεκίνου

Οι κατασκευαστές ρομπότ της Κίνας παρουσίασαν τις τελευταίες μηχανές τους σε συνέδριο στο Πεκίνο την Τετάρτη, επιδιώκοντας να πείσουν τους επενδυτές και τους πελάτες ότι η τεχνολογία προχωρά προς την ευρύτερη εμπορική υιοθέτηση.

Περισσότερες από 300 εταιρείες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομπότ, το οποίο διαρκεί έως την Κυριακή, παρουσιάζοντας πάνω από 2.000 εκθέματα και λανσάροντας περισσότερα από 150 προϊόντα.

Το συνέδριο πραγματοποιείται καθώς η ρομποτική αναδύεται ως ένα νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας και με τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τον τομέα φτάνει σε νέα υψηλά επίπεδα στην Κίνα.

Οι μετοχές της Unitree, του πιο γνωστού κατασκευαστή ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας, εκτοξεύτηκαν σχεδόν έξι φορές στο ντεμπούτο στο χρηματιστήριο της Σαγκάης την Τετάρτη.

Εξάλλου η νεοσύστατη εταιρεία Lumos Robotics και το τμήμα ρομποτικής της μεγαλύτερης εταιρείας εξαγωγής αυτοκινήτων της Κίνας, Chery Automobile, δήλωσαν στο Reuters ότι εξετάζουν επίσης την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

Στην τελετή έναρξης του συνεδρίου, ο Ξιν Γκουομπίν, Υφυπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τομέα, λέγοντας ότι η ρομποτική έχει ήδη γίνει «μια σημαντική δύναμη» στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κίνας.

Ενώ τα ρομπότ στην Κίνα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για εργασίες όπως οι παραδόσεις τροφίμων σε ξενοδοχεία και σε ορισμένες γραμμές συναρμολόγησης, η υιοθέτησή τους σε μεγάλη κλίμακα πέρα από τα πιλοτικά έργα παραμένει περιορισμένη.

Η νεοσύστατη εταιρεία Robotera παρουσίασε μια έξυπνη επίδειξη ενός ανθρωποειδούς ρομπότ διαλογής δεμάτων σε μια βάση με τροχούς στην έκθεση. Τα ρομπότ έχουν συνεχή χρόνο λειτουργίας από 900 έως 1.000 ώρες και είναι 85% τόσο αποτελεσματικά όσο ένας άνθρωπος-εργάτης, δήλωσε ένας εκπρόσωπος πωλήσεων στο Reuters.

Η ταχεία επέκταση της βιομηχανίας αντικατοπτρίζει τον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας πριν από λίγα χρόνια, όταν δεκάδες εταιρείες αναδύθηκαν γρήγορα και ανταγωνίστηκαν επιθετικά.

«Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών (ρομπότ) εμφανίστηκε σχεδόν εν μία νυκτί», δήλωσε στο Reuters στο περιθώριο του συνεδρίου ο Ζανγκ Γκουιμπίνγκ, επικεφαλής της AiMOGA Robotics, του τμήματος ρομποτικής της Chery.

«Αλλά από την οπτική γωνία της ανάπτυξης της βιομηχανίας, υπάρχει μια θετική πλευρά σε αυτό. Επιτρέπει σε όλους να ανταγωνίζονται πλήρως», είπε. «Τελικά, αυτό θα βοηθήσει στην εμβάθυνση της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της βιομηχανίας. Από αυτή την οπτική γωνία, νομίζω ότι αυτό είναι καλό».

Οι παγκόσμιες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ σχεδόν τετραπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε 19.100 μονάδες, με τους Κινέζους κατασκευαστές να κυριαρχούν στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Smart Analytics Global.

Ωστόσο, ο Γκεόργκ Στίλερ, αναλυτής ρομποτικής που συμβουλεύει βιομηχανικές εταιρείες στην Κίνα, εκτιμά ότι μεταξύ 50% και 70% των ανθρωποειδών ρομπότ που παράγονται φέτος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε «εργοστάσια δεδομένων», όπου χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης αντί να εκτελούν παραγωγική εργασία για πελάτες που πληρώνουν.

«Ο ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά θα μπορούσε να γίνει εξαιρετικά έντονος στο μέλλον, ειδικά όσον αφορά το κόστος», δήλωσε ο Ζανγκ, προσθέτοντας ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να χρειαστούν περίπου μια δεκαετία για να ωριμάσουν πριν υπάρξει ταχεία υιοθέτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ