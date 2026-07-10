Στο Ντουμπάι συνελήφθη ο «Έντικ» της μαφίας των Ρωσοουκρανών, σύμφωνα με το DocumentoNews

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο επονομαζόμενος «Έντικ», ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός της μαφίας των Ρωσοουκρανών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DocumentoNews.gr. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ερυθρό ένταλμα, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική μάχη για την έκδοσή του.

Όπως αναφέρει το DocumentoNews.gr, οι δικηγόροι του έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, επιδιώκοντας την έκδοσή του στη Ρωσία, προκειμένου να αποφευχθεί η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές, όπου αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι υπήρξε και ελληνική εμπλοκή στη διαδικασία εντοπισμού και σύλληψής του.

Σύμφωνα πάντα με το DocumentoNews.gr, ο «Έντικ» είχε βρει καταφύγιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με συνεργάτη του γεωργιανής καταγωγής. Φέρεται να ηγείτο εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενης κυρίως από Έλληνες ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με βασική δραστηριότητα το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Η οργάνωση είχε βρεθεί στο στόχαστρο μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την οποία συνελήφθησαν 47 άτομα, ενώ η συνολική δικογραφία αφορά ακόμη 106 κατηγορούμενους.

Τα συμβόλαια θανάτου της Greek Mafia

Το DocumentoNews.gr αναφέρει ότι η προσπάθεια επιβολής μονοπωλίου στο λαθρεμπόριο τσιγάρων οδήγησε σε μια σειρά αιματηρών ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών στον χώρο της λεγόμενης «Greek Mafia».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο εκτελεστικός βραχίονας της οργάνωσης θεωρείται υπεύθυνος για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου, γνωστού ως «Θείου Τζο», το 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας. Τα ίδια πρόσωπα φέρονται επίσης να καταδικάστηκαν για τις δολοφονίες των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη, οι οποίοι εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 2023 στον Κορυδαλλό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να παραπεμφθούν σε δίκη και τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού ως «Ζαμπόν», ο οποίος εκτελέστηκε τον Ιανουάριο του 2024 έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο.