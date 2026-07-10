ΠΑΣΥΔΥ για άδειες ανάπαυσης στη δημόσια υπηρεσία: Αίρεται διαχρονική αδικία

Η ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζει την ομόφωνη ψήφιση των τροποποιητικών κανονισμών για τις άδειες στη Δημόσια Υπηρεσία, με τους οποίους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εργαζομένων που μετακινούνται στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς χορήγησης άδειας ανάπαυσης, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Οργάνωσης για ίση μεταχείριση.

Συγκεκριμένα οι νέες ρυθμίσεις καλύπτουν εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, καθώς και υπαλλήλους που διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία έπειτα από υπηρεσία στις δυνάμεις ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στόχος είναι να διατηρούν τον αριθμό ημερών άδειας που είχαν με το προηγούμενο καθεστώς απασχόλησής τους και τα χρόνια υπηρεσίας τους να προσμετρώνεται για τη μελλοντική κλιμάκωση της άδειάς τους.

«Με τις νέες πρόνοιες αίρεται μια διαχρονική αδικία, διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων, αναγνωρίζεται η προσφορά και η εργασιακή τους πορεία, ενώ προβλέπεται αναδρομική εφαρμογή των Κανονισμών από την 1η Ιανουαρίου 2018, γεγονός που αποκαθιστά μια σημαντική στρέβλωση του προηγούμενου καθεστώτος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΠΑΣΥΔΥ, η οποία διαχρονικά υποστήριζε την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος και συμμετείχε ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις, εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική αυτή εξέλιξη και ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην προώθηση και ψήφιση της σχετικής ρύθμισης.

«Η συντεχνία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των νέων Κανονισμών και να εργάζεται με συνέπεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στη Δημόσια Υπηρεσία», καταλήγει.