Στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το αίτημα για εκτέλεση των ενταλμάτων για τους δολοφόνους Ισαάκ και Σολωμού

Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης και εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκκρεμούν για τους καταζητούμενους για τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού μετέφερε αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη συνάντησή τους την Τετάρτη, 15 Ιουλίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας την Πέμπτη, ο κ. Τασούλας εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δράση των μοτοσυκλετιστών και το δεκαήμερο οδοιπορικό τους, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία τους διατηρεί ζωντανή τόσο τη μνήμη των δύο θυμάτων όσο και το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης.

«Αυτό που κάνετε διατηρεί ζωντανή, όχι μόνο τη μνήμη, αλλά και την εύλογη απαίτηση για δικαιοσύνη και αποφυγή κάθε παραγραφής αυτού του αμείλικτου εγκλήματος το οποίο έγινε τον Αύγουστο του 1996», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Κατά την ανακοίνωση, στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Τασούλας Ισαάκ, της Αναστασίας Ισαάκ και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη, ο κ. Τασούλας ανέφερε επίσης ότι η Ελληνική Δημοκρατία «σέβεται αφάνταστα τη μνήμη αυτών των δύο ηρώων» και συμβάλλει στις ενέργειες για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 2008, η οποία αφορά την τιμωρία των υπευθύνων για τις δύο δολοφονίες.

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας, ο Κυριακός Γιάγκου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνάντηση και τη στήριξη του ελληνικού κράτους στην υλοποίηση του δεκαήμερου οδοιπορικού.

«Αναζητούμε την αλήθεια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να οικοδομήσουμε το μέλλον της πατρίδας μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση οι μοτοσυκλετιστές πραγματοποίησαν συμβολικές επισκέψεις στην Ακρόπολη, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στο Θωρηκτό Αβέρωφ, ενώ ακολούθησε εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

ΚΥΠΕ