Χατζηδάκης από τον Τύμβο Μακεδονίτισσας: «Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο» - Τι είπε για πρωτοβουλία Γκουτέρες

Η επανένωση της Κύπρου είναι η μόνη λύση που έχουμε μπροστά μας και θα την επιδιώξουμε στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εκφράζοντας την στήριξη της Αθήνας στην νέα πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ και υπογραμμίζοντας πως "η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο, μαζί με τον κυπριακό ελληνισμό".

Σε δηλώσεις στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας όπου παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι τιμούμε σήμερα με σεβασμό κι ευγνωμοσύνη όλους όσοι έπεσαν για την απόκρουση της τουρκικής εισβολής το 1974. Τιμούμε επίσης, συνέχισε, κι όλους όσοι αγωνίστηκαν σε αυτή τη μάχη που ήταν μια μάχη για την ελευθερία και για το δίκιο. Οι πληγές, σημείωσε, είναι ακόμα ανοικτές.

«Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση που έχουμε μπροστά μας και θα την επιδιώξουμε στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μην έχετε καμιά αμφιβολία, η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο, μαζί με τον κυπριακό ελληνισμό, σε αυτό τον αγώνα που είναι αγώνας που ενώνει όλους τους Έλληνες απανταχού της γης», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την επικείμενη κάθοδο του ΓΓ του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η ελληνική Κυβέρνηση ενεργά επιδιώκει να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό. Υπό αυτή την έννοια καλωσορίζουμε την νέα πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ, του κ. Γκουτέρες, για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δεν εξαρτάται όμως μόνο από τους Ε/κ, ούτε μόνο από την Ελλάδα. Εξαρτάται και από την απέναντι πλευρά. Η δική μας πλευρά έχει δείξει τη βούλησή της για μια λύση του Κυπριακού, που – επαναλαμβάνω – δεν μπορεί παρά να είναι μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των ΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», ανέφερε.

Σε ερώτηση για την πραγματοποίηση πενταμερούς συνάντησης για το κυπριακό, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «να μείνουμε ως εδώ».

Πηγή: ΚΥΠΕ