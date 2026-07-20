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Μήνυμα Μητσοτάκη για το Κυπριακό: Ευκαιρία επίλυσης η πρωτοβουλία του Γκουτέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος.

«Η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης, στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», τονίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του με αφορμή την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής. 

Παράλληλα, σημειώνει ότι στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων.

«Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων. Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων", ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως "η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης, στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου".

Σημείωσε πως "στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο. Συνεχίζουμε λοιπόν τον δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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