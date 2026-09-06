«Ελπίδα ή περιπέτεια», το δίλημμα Μητσοτάκη – «Χωρίς δικαίωμα στο λάθος»

Σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έστειλε από τη ΔΕΘ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως βασικό δίλημμα το «ελπίδα ή περιπέτεια» και επιχειρώντας παράλληλα να αποτρέψει την επιλογή της ψήφου διαμαρτυρίας.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η χώρα να διατηρήσει σταθερή πορεία μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, σημείωσε ότι οι συστηματικές κινήσεις της Ελλάδας προκαλούν αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως τόνισε, απαιτούν αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα στη διαχείρισή τους.

Κεντρική θέση στην ομιλία του κατέλαβε η έννοια του «ορίζοντα». Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα ως έναν μακρόπνοο σχεδιασμό με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, επιχειρώντας να το αντιπαραβάλει με την εικόνα που, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσιάζει το σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη διέξοδο απέναντι σε ένα περιβάλλον πολιτικής σύγχυσης, στο οποίο κυριαρχούν κόμματα και μικρότεροι σχηματισμοί που αδυνατούν να παρουσιάσουν πειστικές εναλλακτικές προτάσεις. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προεκλογικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες και ακοστολόγητες».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η έμμεση αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς να τον κατονομάσει, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική του διαδρομή με τις υποσχέσεις που, όπως ανέφερε, αποδείχθηκαν στην πράξη χωρίς αντίκρισμα. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως πολιτική αιχμή έναν στίχο από τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει ως βασικό της αντίπαλο κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά τα προβλήματα της χώρας. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής προσπάθειας, όπως είπε, βρίσκεται πλέον η μετατροπή των θετικών οικονομικών επιδόσεων σε χειροπιαστό όφελος για τα νοικοκυριά και τις οικογένειες, μέσα από ένα «μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης».

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, περιέγραψε ένα σκηνικό που παραμένει αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Προειδοποίησε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέες προκλήσεις και πως το επόμενο διάστημα θα κριθεί εάν η Ελλάδα θα καταφέρει να παραμείνει σταθερή μέσα στις αναταράξεις ή θα βρεθεί αντιμέτωπη με απρόβλεπτες συνέπειες.

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την πολιτική σταθερότητα. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση και απέρριψε το ενδεχόμενο ακυβερνησίας ή κυβερνήσεων συνεργασίας που θα μπορούσαν, κατά την εκτίμησή του, να οδηγήσουν σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, συμβιβασμούς και αδυναμία λήψης αποφάσεων.

Με τη φράση «Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες», ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εκ νέου το στίγμα της επιδίωξής του για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, επιχείρησε να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους που ενδέχεται να επιλέξουν την κάλπη για να εκφράσουν δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση. Προειδοποίησε ότι η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να έχει συνέπειες διαφορετικές από εκείνες που επιδιώκει ο ψηφοφόρος, υπογραμμίζοντας πως η επόμενη εκλογική μάχη δεν θα αφήνει περιθώρια για λάθη.

«Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ερώτημα που, όπως είπε, τίθεται εύλογα σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Υποστήριξε ότι δεν επιδιώκει «μία από τα ίδια», αλλά μια νέα περίοδο αλλαγών, με στόχο μια χώρα καλύτερη και μια κοινωνία που θα προοδεύει μαζί της.

Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για την ανάγκη μιας «νέας εθνικής ενότητας» και μιας «μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας», η οποία θα στηρίζεται στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εκσυγχρονισμό και στη δημιουργία, αλλά και στη φροντίδα της κοινωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ