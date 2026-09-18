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Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989.

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1924, θα συμπλήρωνε σε λίγες ημέρες τα 103 χρόνια ζωής.

Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.

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