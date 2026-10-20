Ελλάδα: Σκηνές στο Σύνταγμα, απεργίες και συλλαλητήρια – Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί

Οι φοιτητικοί σύλλογοι διαμαρτύρονται για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με κυριότερα προβλήματα τα υψηλά ενοίκια, την έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στις φοιτητικές εστίες και τις αυξημένες καθημερινές δαπάνες.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, φοιτητές αναμένεται να εγκαταστήσουν σήμερα σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας. Στον ίδιο χώρο έχει προγραμματιστεί και συναυλία διαμαρτυρίας.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση των κινητοποιήσεων, καθώς μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς θα συμμετάσχουν σε κοινά συλλαλητήρια, διεκδικώντας περισσότερους πόρους για τη δημόσια εκπαίδευση.

Απεργία εκπαιδευτικών και συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Στην Αθήνα, το κεντρικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, στα Προπύλαια.

Την ίδια ημέρα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) προχωρά σε 24ωρη απεργία, διαμαρτυρόμενη για τις χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών και τις επιπτώσεις της ακρίβειας στο βιοτικό τους επίπεδο.

Οι δάσκαλοι ζητούν μισθολογική ενίσχυση, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συγκεντρώσεις και στάσεις εργασίας.

Από την πλευρά τους, οι μαθητές θέτουν στο προσκήνιο τα κενά σε διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και την ανάγκη περιορισμού του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας ζητά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής επιβάρυνσης των οικογενειών.

Αντίστοιχα, οι οργανώσεις γονέων επισημαίνουν τις ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, και ζητούν βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών.

Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται στην πρωτεύουσα, καθώς αντίστοιχες δράσεις έχουν ανακοινωθεί σε μεγάλα αστικά κέντρα και πανεπιστημιουπόλεις.

Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Πάτρα, οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συλλαλητήριο στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο.

Ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική κρίση δίνουν οι φοιτητές στην Κρήτη, όπου έχουν εξαγγελθεί κινητοποιήσεις και για τις δύο ημέρες.

Σήμερα, Τρίτη, προβλέπεται παγκρήτια παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο Ηράκλειο, ενώ την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στο Ηράκλειο στις 10:00, στα Χανιά στις 12:00 και στο Ρέθυμνο στις 12:00.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν περισσότερες δωρεάν θέσεις στέγασης, οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των ενοικίων και περιορισμό του κόστους φοίτησης.

Κοινή συνισταμένη των αιτημάτων αποτελεί η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, με τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις να υποστηρίζουν ότι οι σημερινές οικονομικές και εκπαιδευτικές συνθήκες δυσχεραίνουν τόσο την πρόσβαση όσο και την ολοκλήρωση των σπουδών.