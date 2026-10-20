Την έντονη αντίδραση της Αθήνας προκάλεσε η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει τη συμφωνία του 2019 μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
Έντονη αντίδραση της Αθήνας στην έγκριση της συμφωνίας Λιβύης–Τουρκίας
Η Ελλάδα χαρακτηρίζει παράνομο και άκυρο το μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και καλεί τη Λιβύη να αποφύγει ενέργειες που υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και άκυρο, καθώς αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και παραβλέπει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
«Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής», σημειώνει το ΥΠΕΞ.
«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών», τονίζει.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο, «το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο».
Προσθέτει ότι «έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών».
Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί «τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».
Τέλος, το ΥΠΕΞ τονίζει ότι η Ελλάδα «έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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