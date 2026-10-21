Έκρηξη στον Κολωνό: Στο κλιμακοστάσιο βρέθηκε τελικά ο μηχανισμός - Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό (φώτος)

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη στην Άμεση Δράση, ο οποίος κατήγγειλε διακίνηση ναρκωτικών. Αστυνομικοί που έσπευσαν στην πολυκατοικία εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο του ισογείου σακούλα με ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν ένας υπαστυνόμος πάτησε άθελά του το μπουτόν που βρισκόταν πάνω σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αυτός ενεργοποιήθηκε, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ο αστυνομικός που υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι δύο πολίτες διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.