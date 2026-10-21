Νέα στοιχεία για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε πολυκατοικία στον Κολωνό μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τα οποία ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν κρυμμένος μέσα σε σακούλα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες.
Έκρηξη στον Κολωνό: Στο κλιμακοστάσιο βρέθηκε τελικά ο μηχανισμός - Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό (φώτος)
Οι Αρχές εξετάζουν πώς βρέθηκε ο μηχανισμός στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, ενώ η έρευνα πέρασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη στην Άμεση Δράση, ο οποίος κατήγγειλε διακίνηση ναρκωτικών. Αστυνομικοί που έσπευσαν στην πολυκατοικία εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο του ισογείου σακούλα με ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν ένας υπαστυνόμος πάτησε άθελά του το μπουτόν που βρισκόταν πάνω σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αυτός ενεργοποιήθηκε, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ο αστυνομικός που υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι δύο πολίτες διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ, οι οποίοι περισυνέλεξαν τμήματα του μηχανισμού και πραγματοποίησαν έρευνες στην πολυκατοικία χωρίς να εντοπίσουν άλλον ύποπτο μηχανισμό.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι ο αυτοσχέδιος μηχανισμός περιλάμβανε μπουτόν ενεργοποίησης, πλακέτα, ελατήρια και ηλεκτρονικά εξαρτήματα μέσα στα οποία πιθανολογείται ότι είχε τοποθετηθεί η εκρηκτική ύλη.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ως προς το πώς βρέθηκε η σακούλα στο κλιμακοστάσιο, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο να εγκαταλείφθηκε σκόπιμα στο σημείο ή να προοριζόταν για συγκεκριμένο στόχο.
Αν και στο σημείο μετέβη αρχικά κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε τρομοκρατική ενέργεια. Η έρευνα έχει πλέον περάσει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αντιμετωπίζεται ως υπόθεση κοινού ποινικού δικαίου.
Πηγή: ΕΡΤ
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