Ελλάδα: Νεκρός ηλικιωμένος στο Τογάνι Κερατέας σε περιοχή με πυρκαγιά σε εξέλιξη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Τον αναζήτησαν οι δικοί του και εν τέλει εντοπίστηκε η σορός του.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο.

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ -ΜΠΕ 

