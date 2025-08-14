Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πυρκαγιά στην περιοχή Μπάλας στην Πάτρα - Απομακρύνονται κάτοικοι

Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, οι οποίες έχουν ενισχυθεί, ενώ εναέριο μέσο πυρόσβεσης πραγματοποίησε ρίψεις νερού.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, του Μπάλα και της Δραγώλενας, ώστε να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, εξ΄ αιτίας της φωτιάς στην περιοχή των Συχαινών, που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. 

Αναζωπύρωση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της περασμένης Τρίτης στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα κοντά στην περιοχή Μπάλας, του δήμου Πατρέων.

Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, οι οποίες έχουν ενισχυθεί, ενώ εναέριο μέσο πυρόσβεσης πραγματοποίησε ρίψεις νερού. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

