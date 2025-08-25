Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νεκρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας, από τη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε8 εντός του λιμένα Πειραιά, γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

 Η γυναίκα ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

