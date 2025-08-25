Νεκρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας, από τη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε8 εντός του λιμένα Πειραιά, γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ