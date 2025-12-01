Αυτό ήταν το πρώτο αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο (video)

Μπορεί να σας εκπλήξει αν είναι μία τεχνολογία που μετράει ήδη έναν ολόκληρο αιώνα «ζωής», αν και αξιοποιήθηκε με καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, ήταν η General Motors αυτή που πρόσφερε πρώτη αυτό το σύστημα στα αυτοκίνητά της, το 1940. Όμως η ιστορία των αυτόματων κιβωτίων ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα.

Ήταν το 1921 όταν ο Καναδός μηχανικός Alfred Horner Munro εφηύρε το πρώτο αυτόματο σύστημα μετάδοσης. Το πρόβλημα ήταν ότι είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, κάτι που δεν παρείχε αρκετή δύναμη — γι’ αυτό και δεν έφτασε ποτέ στην εμπορική παραγωγή. Όχι από εκείνον τουλάχιστον.

Το «Hydra-Matic» είχε τέσσερις σχέσεις και τέσσερις θέσεις: νεκρά, κίνηση προς τα εμπρός (Drive), χαμηλή (Low) και όπισθεν. Στη χαμηλή (Low), το κιβώτιο χρησιμοποιούσε μόνο τις δύο πρώτες σχέσεις, κάτι που ήταν σχεδιασμένο για μετακινήσεις σε αστικές περιοχές. Από την άλλη, στη θέση Drive χρησιμοποιούνταν μόνο η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη σχέση.

Το σύστημα μπορεί να φαίνεται περίπλοκο με τα σημερινά δεδομένα αλλά για την εποχή του ήταν επαναστατικό, καθώς απάλλαξε για πρώτη φορά τον οδηγό από τη διαδικασία της χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων, η οποία τότε ήταν λιγότερο διαισθητική σε σχέση με τα σημερινά χειροκίνητα κιβώτια.

Πηγή: carandmotor.gr