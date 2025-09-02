Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ανοίγει ο δρόμος για τη δέσμευση περιουσιών όσων εισέπραξαν παράνομες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε ο Μ. Χρυσοχοΐδης

Τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης έρευνας και της εξαγωγής των στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ψηφιακά δεδομένα αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα 2019 - ‘24.

Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε πως «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

«Η παραγγελία του εισαγγελέα», υπογράμμισε ο υπουργός, «συνεχίζει να εκτελείται αδιαλείπτως και γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ειδική μονάδα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα συνεχίσει την έρευνα με τους εξής στόχους: Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης μοναδικών δικαιούχων, εξέταση -και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό- της δραστηριοποίησης πιθανών εγκληματικών ομάδων. οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη αυτών των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό εκ νέου μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΟΠΕΚΕΠΕΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕΛΛΑΔΑΣΚΑΝΔΑΛΟΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited