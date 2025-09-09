Μέγα Σπήλαιο: Πώς ο ηγούμενος έστησε «παζάρι» με τα ιερά κειμήλια – Ο ρόλος του βοσκού και η Κύπρος

Ένα παραμάγαζο πωλήσεων εκκλησιαστικών εικόνων και θρησκευτικών βιβλίων, με έδρα την Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, είχε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος συνελήφθη από μυστικούς αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του «ελληνικού FBI», την στιγμή που ήταν έτοιμος να ξεπουλήσει, μεταξύ άλλων, δύο Ευαγγέλια για 200.000 ευρώ. Παράλληλα φαίνεται να είχε επαφές με δημοπρατικούς οίκους στην Κύπρο, σε μία προσπάθειά του να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια.

Ηδη, ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων καθαίρεσε τον συλληφθέντα ηγούμενο και ανέλαβε ο ίδιος τα καθήκοντά του, ενώ στο ηγουμενοσυμβούλιο του ιστορικού μοναστηριού μπαίνει και ο νομικός του σύμβουλος.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν στους αξιωματικούς του Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασε η πληροφορία ότι άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας είναι ξανά ενεργό και έχει μαζί του τον ηγούμενο του Μεγάλου Σπηλαίου, με τον ίδιο πάντα να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλα.

Οι συναντήσεις μεταξύ των δύο συλληφθέντων γίνονταν τόσο σε χώρους εκτός της Μονής, αλλά και μέσα σε αυτή, με τον παλιό γνώριμο της ΕΛ.ΑΣ. να παίρνει αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης και να μετακινείται μόνο με ταξί ή οδηγό.

Όπως έλεγε ο «εγκέφαλος» της συμμορίας, οι επαφές που είχε με δημοπρατικούς οίκους της Γερμανίας και κυρίως της Κύπρου, του έδιναν την δυνατότητα να μπορεί να βγάζει στο εξωτερικό τα ανυπολόγιστης αξίας κειμήλια θρησκευτικής κληρονομιάς, αλλά ταυτόχρονα να φέρνει στην Ελλάδα ό,τι ήθελε ο εκάστοτε αγοραστής.

Μεθοδικά όμως και με προσεκτικές κινήσεις, οι μυστικοί αστυνομικοί, που παρουσιάστηκαν ως αγοραστές, κατάφεραν να διεισδύσουν στο κύκλωμα και να πείσουν τον «εγκέφαλο» και τον ηγούμενο πως ενδιαφέρονται για την αγορά εικόνων και ευαγγελίων.

Το ραντεβού για την αγοραπωλησία δόθηκε ακριβώς έξω από την Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Εκεί ο ηγούμενος, μαζί με τον βοηθό του που ήταν πάντα παρών σε όλα τα ραντεβού, έφερε τα δύο Ευαγγέλια και τις εικόνες, τα οποία οι αστυνομικοί θα αγόραζαν για 200.000 ευρώ. Ο ηγούμενος, που αυτή την ώρα μαζί με τους υπόλοιπους πέντε συλληφθέντες οδηγείται στο δικαστικό μέγαρο Κορίνθου, δεν απαντά σε καμία ερώτηση των αστυνομικών, τονίζοντας πως ό,τι έχει να πει θα το πει στη Δικαιοσύνη.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων «ξήλωσε» τον ηγούμενο

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων ανακοίνωσε πως «ξήλωσε» τον συλληφθέντα από τη θέση του και ηγούμενος αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητρόπολης, μέλη στο ηγουμενοσυμβούλιο αναλαμβάνουν ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας. Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για να στηρίξουν την Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του.

Πηγή: Πρώτο Θέμα