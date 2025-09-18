Πλήθος κόσμου στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι –Συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του (φωτογραφίες)

Πλήθος κόσμου στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του μουσικού ο οποίος έπεσε νεκρός πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι, δολοφονημένος από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, παρευρίσκονται στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Σήμερα συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την σκοτεινή εκείνη ημέρα και όπως κάθε χρόνο οι γονείς, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του Παύλου, αλλά και απλός κόσμος, κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνια στην μνήμη του.

Το 2020 η Δικαιοσύνη καταδίκασε τον ηγετικό πυρήνα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

Οι γονείς του Παύλου κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο, ενώ η μητέρα του Μάγδα Φύσσα αγκιάλιασε το μνημείο. «Ευχαριστούμε που είστε εδώ» αρκέστηκε να πει η Μάγδα Φύσσα στους δημοσιογράφους.

Η μητέρα του Παύλου, παραδοσιακά αγκαλιάζει το μνημείο και δίνει ένα φιλί στον γιο της που έχασε τόσο άδικα πριν από 12 χρόνια.

Παρών ήταν και ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού, γι’ αυτό και δεν χωρά καμία επανάπαυση αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του στη συγκέντρωση στο Κερατσίνι.

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα συνεχίζει να αντηχεί μέσα μας. Όχι μόνο ως τραγούδι διαμαρτυρίας, αλλά ως διαρκή υπενθύμιση ότι ο φασισμός δεν πέφτει από τον ουρανό, ριζώνει στη σιωπή, τρέφεται από τον φόβο και θεριεύει όταν εφησυχάζουμε», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης σε δήλωση του από το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Μετά τις ομιλίες στη συνεχεία θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη συγκέντρωση απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι “παρεκτροπή”, αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος

Οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» έκλεισαν στις 15:30 λόγω της αντιφασιστικής πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι συρμοί σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς αλλά δεν θα σταματούν για επιβίβαση και αποβίβαση.

Αντίστοιχα καλέσματα υπάρχουν σε όλη τη χώρα με πορείες και δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ηράκλειο, Καβάλα και αλλού. Στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν αντίστοιχα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Σημειώνεται ότι οι πορείες μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα φέτος διεξάγονται στη σκιά της πρόσφατης αποφυλάκισης του αρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ άλλων:

Στη Θεσσαλονίκη, στις 18:00 στην Καμάρα.

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 19:30 στο Δημαρχείο.

Στο Ηράκλειο, στις 19:00 στην πλατεία Ελευθερίας.

Στη Θάσο, στις 19:30 στο θεατράκι του Θεαγένη.

Στην Καβάλα, στις 18:30 στην κεντρική πλατεία.

Στην Καλαμάτα, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

Στην Ξάνθη, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

Στην Πάτρα, στις 19:00 στην πλατεία Γεωργίου.

Στα Χανιά, στις 19:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

