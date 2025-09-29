Η αστυνομία χτύπαγε τα κουδούνια του Μπισμπίκη, αλλά δεν άνοιγε κανείς - Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψή του (βίντεο, φώτος)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Δευτέρας για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σε βάρος του, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.



Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του θηριώδους αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και κατόπιν εξαφανίστηκε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη, για άγνωστο λόγο, δεν διέθετε πινακίδα στο πίσω μέρος του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι ήταν μισθωμένο από εταιρεία leasing. Έτσι, ήρθαν σε επικοινωνία με την εταιρεία και βρήκαν ότι είχε μισθωθεί από τον ηθοποιό που το βράδυ του Σαββάτου διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.



Η πρώτη κίνηση των Αρχών ήταν να χτυπήσουν το κουδούνι της οικίας του, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Στη συνέχεια απομάκρυναν το αυτοκίνητο και τότε δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σπίτι που μένει ο ηθοποιός, άνοιξαν τελικά την πόρτα. Συστήθηκαν ως οι κόρες του κ. Μπισμπίκη, κάτι όμως που δεν ισχύει καθώς ο ηθοποιός έχει μόνο έναν γιο.

Τελικά λίγη ώρα αργότερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε πως θα πάει στο τμήμα για να απολογηθεί και έτσι έγινε λίγο μετά.

Με χειροπέδες ο Μπισμπίκης στην Ευελπίδων

Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου. Ο ηθοποιός κρατήθηκε στο Α' Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά και το πρωί οδηγήθηκε στην Ευελπίδων με χειροπέδες.

Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο πήρε σβάρνα τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.





Το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη

Οι ποινές με τις οποίες απειλείται ο Βασίλης Μπισμπίκης, με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές, είναι χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης αλλά και ποινική δίωξη με το άρθρο 290Α ΠΚ για Επικίνδυνη Οδήγηση.

Τα βίντεο από το γλέντι

Παράλληλα, οι Αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος «καρφώθηκε» στα τρία ΙΧ και πως έχασε τον έλεγχο του αγροτικού.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του νωρίτερα βρισκόταν σε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Το protothema.gr παρουσιάζει δύο βίντεο από τις ώρες που προηγήθηκαν του ατυχήματος στην Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη να διασκεδάζει με την παρέα του σε γλέντι που διοργάνωνε ο τοπικός σύλλογος Κρητών το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 48χρονος φαίνεται αρχικά να κάθεται στα πρώτα τραπέζια και να συνομιλεί με φίλους του ενώ στη συνέχεια ανέβηκε προς τη σκηνή και σε εύθυμη διάθεση τραγούδησε και χόρεψε υπό τη μουσική γνωστού, κρητικού λυράρη.

